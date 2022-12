Grčka nudi Ukrajini S-300 u zamenu za američki Patriot

Grčka vlada je spremna da pokloni Ukrajini divizion raketnog sistema PVO velikog dometa S-300 PMU1 i ostale sovjetske raketne sisteme iz svog naoružanja ukoliko se SAD obavežu da rasporede sistem Patriot na Kritu.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, pozivajući se na lokalne medije, grčki ministar odbrane Nikolaos Panajotopulos nije govorio o tome da njegova zemlja kupi Patriot već je nagovestio mogućnost da bi taj raketni sistem PVO na Kritu, gde se trenutno nalazi S-300, zapravo bio pod američkom kontrolom.

„Ukoliko SAD instaliraju Patriot na ostrvu (Kritu), i ukoliko taj sistem bude integrisan u naš sistem PVO, S-300 može da ide (u Ukrajinu). Isto važi i za ostale PVO sisteme sovjetskog porekla, kao što su Tor-M1 i OSA-AKM“, rekao je grčki ministar odbrane.

Grčka u svom arsenalu ima američki PVO sistem Patriot i ruski S-300 koji je svojevremeno preuzela od Kipra.

S-300 PMU1 sa maksimalnim dometom od 120 km služi za zaštitu Krita i ostalih ostrva na česte povrede vazdušnog prostora koje sprovode turski lovci F-16. Ukrajina je veoma zainteresovana za prijem PVO sistema S-300 jer sa njima ima iskustva i jer bi mogla da ih vrlo brzo prihvati i ubaci u aktivnu upotrebu.

Grčka raspolaže sa ukupno osam samohodnih lansirnih orudja (32 lansera) S-300 PMU1. Broj orudja omogućava formiranje dva diviziona, odnosno jednog puka ali se pretpostavlja da je u toj zemlji aktivna jedna jedinica ranga diviziona.

Najava mogućnosti isporuke S-300 Ukrajini predstavlja odredjenu promenu političkog stava jer je upravo ministar Panajotopulos u decembru odlučno odbacio mogućnost takvog ishoda, tvrdeći da su ta orudja preko potrebna Grčkoj zbog pretnje iz Turske.

„Nećemo poslati PVO sisteme sa naših ostrva niti protivbrodske rakete, bez obzira koliko Ukrajina to od nas traži, zbog toga što se i mi suočavamo sa realnom pretnjom… Ono što nama treba, što nam koristi i ono što je operativno sposobno – ne planiramo da poklanjamo. Da li će nam dati nešto bolje od S-300? Pa, hajde da vidimo šta je u ponudi“, rekao je on letos.

Ministar je rekao da konačna odluka zavisi i od obećane brzine rasporedjivanja nekog alternativnog PVO sistema na Krit.

„Da li je to nešto što odmah može biti rasporedjeno? Jer i to je važno. Ako je to nešto što će biti dostupno za dve godine, a mi treba da poklonimo nešto što nam je aktivno u ovom momentu, to onda nije ponuda koju bi mogli da prihvatimo“ rekao je Panajotopulos.

Stručna javnost se slaže u oceni da je S-300 veoma moćan sistem koji je, uprkos godištu, i dalje veoma upotrebljiv ne samo protivničkih aviona već i krstarećih i balističkih raketa i ostalih ciljeva, čak i u uslovima intenzivnog elektronskog ometanja.

Portal navodi da ukoliko Atina zaista uputi S-300 Ukrajini ostaje otvoreno pitanje da li će takvi pojedinačni pokloni moći da promene situaciju i strateški promene ishod rata, tim pre što se zna da je prvog dana rata Ukrajina raspolagala sa 28 diviziona S-300 različitih verzija i stepena ispravnosti.

„To i dalje nije sprečilo ogromna razaranja i rat koji, u trenutku zaključenja ovog teksta, traje gotovo 10 meseci bez naznaka da će uskoro biti završen“, piše portal Balkanska bezbednosna mreža.

(Beta)

