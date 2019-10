Greminger: OEBS u novembru šalje misiju da proceni izborne uslove u Srbiji

Generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger izjavio je u Beogradu da postoji prostor da se poboljšaju uslovi za predstojeće izbore u Srbiji i najavio da će u novembru doći misija koja će proceniti te uslove.

Greminger je danas, na konferenciji za medije, rekao da će misija Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), koja će doći u novembru, proceniti kakva misija treba da bude poslata za nadgledanje izbornog procesa u Srbiji – puna posmatračka misija ili ograničena, i da će odluka o tome biti poznata u decembru.

„U decembru će biti poznata procena misije, a ODIHR će potom doneti odluku. Ako bih morao da spekulišem, očekivao bih (da se odluči za) punu posmatračku misiju“, odgovorio je Greminger na pitanje da li očekuje da će se ODIHR opredeliti za punu ili ograničenu misiju.

Greminger nije želeo, kako je rekao, da spekuluše ni o trenutnom stanju izbornih uslova u Srbiji, ali je dodao da nisu ispunjene sve preporuke ODIHR, savetodavne institucije OEBS-a.

„ODIHR je uputio Srbiji 38 preporuka za poboljšanje izbornog procesa, od toga je 17 izuzetno važnih preporuka, nisu sve preporuke ispunjene i ima prostora za poboljšanje“, naveo je generalni sekretar OEBS.

On je rekao da bojkot nije dugotrajno održiva mera, da su demonstracije i drugi oblici vanparlamentarne borbe legitimni u demokratskom društvu, ali da se u jednom trenutku politički procesi moraju vratiti u institucije.

„Nadamo se da će se političke stranke uključiti u dijalog kako bi se obezbedio teren za slobodne i fer izbore u Srbiji“, kazao je Greminger.

On je ocenio da postoji prilika da se poboljšaju uslovi za izbore, da nju treba treba iskoristiti i dodao da je izbornu reformu moguće sprovesti u narednim nedeljama i mesecima.

„Postoji deo preporuka ODIHR koje treba primeniti. Važna je i veza izbornih reformi sa medijima, potrebno je da medijska stratregija bude finalizovana, što bi doprinelo zdravijem medijskom okruženju“, naveo je Greminger.

Greminger, koji je danas razgovarao s predsednikom i premijerkom Srbije, Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, i predstavnicima civilnog društva, kazao je da je njegova glavna poruka srpskim vlastima da reforme nisu do kraja sprovedene i da je njihova primena veoma važna.

On je naveo da se zahvalio srpskim vlastima na snažnom doprinosu OEBS-u i na partnerstvu s tom medjunarodnom organizacijom.

„Izrazio sam zahvalnost i na upućivanju osoblja u specijalnu misiju OEBS-a za monitoring u Ukrajini“, dodao je Greminger.

On je rekao da je pohvalio srpsku vladu za napredak koji je postigla u sprovodjenju reformi i dodao da je Vučiću kazao da je važno da one budu sprovedene do kraja.

Naveo je da je s Vučićem razgovarao i o regionalnim odnosima i ekonomskoj saradnji, „neophodnoj za stabilnost i ekonomski razvoj regiona“.

Sa Brnabić je, kako je naveo, razgovarao o dijalogu vlasti i opozicije uoči izbora i o medijskoj strategiji, prema njegovim rečima, „ključnoj za obezbedjenje zdravijeg medijskog okruženja koje garantuje etiku i profesionalizam“.

S potpredsednikom Skupštine Srbije Veroljubom Arsićem Greminger je, kako je rekao, razgovarao o jačanju nadzorne i zakonodavne uloge parlamenta.

„OEBS će nastaviti da se fokusira na jačanje nadzorne uloge parlamenta i načela podele vlasti“, naveo je generalni sekretar OEBS-a.

On je rekao da je danas od predstavnika civilnog sektora čuo njihova gledišta o izazovima sa kojima se Srbija suočava i dodao da je snažno civilno društvo „od vitalnog značaja za jaku demokratiju“.

Greminger će sutra razgovarati sa liderima opozicije i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem.

(Beta)