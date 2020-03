Grenel pozdravio Mustafin poziv na momentalno ukidanje taksi

Specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Srbije i Kosova Ričard Grenel pozdravio je danas poziv predsednika Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ise Mustafe da što pre budu ukinute kosovske takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

„Veoma dobar tok. Isa Mustafa je hrabar lider. Ukidanje taksi sutra bio bi sjajan početak ka znatno većem napretku ka kojem bi se išlo brzo. Ekonomski razvoj ne može da ide napred dok takse ne budu ukinute“, naveo je Grenel na Tviteru.

On je uz tu poruku okačio tvit Mustafe, lidera jednog od dve vladajuće kosovske stranke, u kojem navodi da je od početka otvoreno govorio da takse koje je uvela prethodna vlada Ramuša Haradinaja nemaju ekonomsko opravdanje.

„Voleo bih da verujem da će Skupština Kosova na sutrašnjoj sednici podržati vladu i premijera (Aljbina) Kurtija da ukinu takse. Da budu ukinute kako SAD zahtevaju“, naveo je Mustafa.

On je dodao da će njegov DSK, poslanici i članovi vlade iz te stranke, „podržati momentalno ukidanje taksi, ne samo zato što to traže SAD, strateški partner Kosova, već zato što je to u interesu države Kosovo“.

Premijer Kosova Kurti objavio je u četvrtak da će od 15. marta početi postepeno ukidanje taksi na proizvode koji se uvoze iz Srbije i Bosne i Hercegovine, tako što će prvo biti ukinute takse na sirovine 1. aprila, na period od 90 dana, ako se Srbija obaveže da će obustaviti kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i da će početi s uklanjanjem trgovinskih barijera sa Kosovom.

Grenel je u petak naveo na Tviteru da Kurti pravi veliku grešku i da je pozicija SAD sasvim jasna, da takse moraju da budu ukinute u potpunosti.

