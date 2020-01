Grenel traži ukidanje takse na proizvode iz Srbije i BiH

Specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Kosova i Srbije, ambasador SAD u Nemačkoj Ričard Grenel, zatražio je danas u Prištini ukidanje takse od 100 odsto za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kao i prekid kampanje Srbije za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.

Tokom odvojenih susreta sa liderom Pokreta Samoopredeljenje Albinom Kurtijem, koji je mandatar za formiranje nove vlade Kosova i liderom Demokratskog saveza Kosova (DSK) Isom Mustafom, Grenel je zatražio ukidanje takse od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH.

To bi, kako je rekao posle susreta sa Kurtijem, trebalo da se desi istovremeno sa prekidom kampanje Srbije za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.

Grenel je kazao da će ukidanje takse zatražiti od svakog političkog lidera na Kosovu.

„Ukoliko želimo da krenemo napred sa ekonomskim razvojem, veoma je važno ukidanje takse od 100 odsto. To je nešto što treba da se desi istovremeno sa ukidanjem kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti od strane Srbije. Obe ove stvari treba da se dese, kako bi preduzeća napredovala, kako bi otvorili nova radna mesta za mlade ljude. Preneću istu poruku i u Beogradu“, izjavio je Grenel nakon sastanka sa Kurtijem.

Rekao je da on nije na Kosovu radi formiranja nove Vlade jer je to „nije njegovo pitanje i da to posmatra sa strane“.

I nakon susreta sa Mustafom on je preneo istu poruku da SAD nisu zainteresovane za uključivanje u razgovore o formiranju buduće Vlade, te da je sa liderom DSK „podelio viziju“ brzog ukidanja kosovskih taksi i prekida srpske kampanje protiv nezavisnosti.

