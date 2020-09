Grenelov predlog: Gazivode preimenovati u „Trampovo jezero“ (video)

Specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel otkrio je detalje pregovora srpske i kosovske delegacije u Beloj kući, navodeći da su se neslaganja oko Gazivoda odnosila na naziv jezera. On je rekao da je u šali predložio da jezero Gazivode ponese naziv „Trampovo jezero“.

This is horrifying 😱@RichardGrenell calls the aggression of 🇷🇸 towrard 🇽🇰 including the Kosovo War a "Precieved conflict…which in some ways its a conflict"

Thinks Kosovo and Serbia are fighting about the NAME of Ujmani lake.

Grenell even suggested calling it "Trump Lake" pic.twitter.com/Y31mQptIzD

— kos_data (@kos_data) September 9, 2020