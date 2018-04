Haradinaj: „Da li sam nekog ubio? Ne znam, verovatno“

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je da Kosovo nema spoljnu politiku i da „pripada klubu koji vodi Amerika“.

„Mi smo deo Evrope i sarađujemo sa Briselom i Berlinom. Međutim, kada je spoljna politika u pitanju, mi smo deo kluba zemalja koji predvodi Amerika. Nama to nije problem da priznamo, nemamo ni vremena da se bavimo problemima u svetu“, rekao je Haradinaj u intervjuu za beogradsku televiziju „Hepi“.

Kaže i da je bio deo kosovske ekipe koja je podržavala Briselski sporazum, ali ostaje pri stavu da Zajednica srpskih opština može biti formirana samo na osnovu kosovskog Ustava.

Prethodno je, kaže, potrebno ustanoviti „o kakvoj ZSO je reč, pa tek onda kada će biti formirana“.

Na konstataciju da se Srbi plaše da će ta ZSO biti formirana tako da bude pod potpunom kontrolom Prištine, Haradinaj je rekao:

„Ne mora se to zvati strahom, ali Kosovo postoji i izvor našeg postojanja je Ustav. Tako svi ovde funkcionišemo“.

On kaže i da dok Srbija ne prizna Kosovo postojaće dva stava, „kako mi to vidimo, dve istine“.

„Realnost je da Kosovo postoji“, rekao je Haradinaj.

Tvrdi da za Srbe nema prepreka ni pretnji i da mogu da žive na Kosovu.

Situaciju u vezi sa hapšenjem šefa vladine Kancelarije za KiM Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici, Haradinaj naziva „čudnom“, te dodake da se zbog toga „niko nije osećao dobro“.

Haradinaj je rekao da znao da će Đurić biti uhapšen, jer mu je, kako je rekao, ulaz na Kosovo bio zabranjen, ne obrazloživši pritom zbog čega.

Prema njegovim rečima, već sutradan ta zabrana ne bi postojala.

„Čak sam ga lično molio, preko svih kanala, da sačeka do sutra kada istekne zabrana ulaska. Da je samo sačekao dan kasnije i sve bi bilo u redu. Znate, da nismo reagovali opozicija bi reagovala. Bio je to nespretan splet okolnosti i moram reći da je i Srbija tu pogrešila“, rekao je on.

Na pitanje na koga je mislio predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da je jedan poziv oslobodio Marka Đurića, Haradinaj kaže:

„Najverovatnije je predsednik Vučić zvao nekoga u Prištini i niko ovde nije želeo da se to oduži. Mene niko nije zvao, a bio sam za to da se ne dovodi u Prištinu, da se što pre to završi i da se čovek vrati svojoj kući“.

Na pitanje kako je nastala legenda o crnom Haradinaju, zlocincu odgovornim za stradanje Srba, kosovski premijer kaže da je video to na srpskoj televiziji, te da je to, kaže, bila propaganda.

„Za mene je normalno da se to govori tokom rata, kada su dve strane u sukobu. Ali mi nije jasno zašto se to nastavilo posle sukoba“, navodi on.

Konkretno upitan da li je nekoga ubio, Haradinaj odgovara:

„Ne znam, verovatno, rat je rat. Ja sam obukao uniformu svestan posledica. Izgubio sam dva brata u uniformi, a isto tako razmišlja i srpski vojnik kada krene u rat. Ako ne možeš to da podneseš, onda nemoj ulaziti u sukob“.

Hašku robiju je, kaže, u dva navrata izbegao „istinom“, a opisujući svoj boravak u Haškom tribunalu, kaže da je to bila „nova Jugoslavija, ali iz nacionalističke perspektive“.

Tamo je upoznao i Srbe poput Šljivančanina i Šešelja koji su mu i uputili pozdrave.

Tvrdi da su „Amerikanci dali Miloševiću sve da uništi OVK i nije uspeo u tome“.

Na pitanje kako to da u zatvoru može da se druži sa Srbima, a ne i na slobodi, Haradinaj pita: „Ko je to rekao?“.

„Pa, viđam se sa Srbima i družim. Evo, čestitao sam im Božić i Uskrs, ne slažemo se uvek, ali se slažemo“, kaže on.

Navodi i da Albanci nisu muslimani po identitetu i da se ne ponosi onim snimcima rušenja srpskih crkava i manastira u pogromu.

„Bio sam sa srpskim porodicama, posećivao sam srpske manastire, ali neću reći koje, neka oni kažu. Imamo mi i pravoslavne, albanske, crkve“, tvrdi Haradinaj.

Na pomalo šaljivo pitanje kako to da droga svuda izaziva zavisnost, samo na Kosovu nezavisnost, Haradinaj kaže:

„Nema ovde droge, samo kukuruz i pasulj. Ovde droga ne raste“.

Za kraj razgovora, Haradinaj je nagovestio da su se Srbi i Albanci, navodno, zajedno borili protiv Otomanskog carstva.

„Ne znam da li ovo znate, ali kada govorimo o Kosovskom boju, treba reći da su albanske jedinice učestvovale i da ni njima nije bilo drago da im dođe neko izdaleka na njihovu teritoriju“, rekao je on.

(Tanjug)