Haradinaj dao „otkaz“ zapadnim mentorima?

Ramuš Haradinaj, sada već bivši predsednik vlade takozvane države Kosovo, očito je već započeo izbornu kampanju, a čini se da je za temu izabrao ono što je „tiha želja građana na Kosovu“ već dugo vremena, a to je — da Kosovo samo odlučuje o unutrašnjim stvarima.

Haradinaj je ovome dodao i „da Kosovo treba da zaključi svoju državnost u unutrašnjem i spoljnjem aspektu kako bi postalo ’sto posto‘ država“.

„Kosovo nije zaključilo svoju državnost u spoljnom planu, jer nije deo NATO i nije postalo član UN i drugih organizacija“, rekao je Haradinaj.

Osim činjenice da je Haradinaj u ovoj izjavi priznao da Kosovo — nije država, iz iste se da zaključiti i da mu je dosta više obećanja. Između redova zvuči kao da je Haradinaj dao, u neku ruku — „otkaz“ zapadnim saveznicima, ili da je poslao poruku Zapadu da, ako ništa ne preduzmu kako bi se kosovska „državnost“ zaokružila — Priština dalje nastavlja sama.

Pusti snovi

Da li Kosovo može da samostalno vodi svoju politiku bez mentora?

Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose, kaže da sama izjava Haradinaja sadrži činjenice, a to je — da Kosovo nije zaokružilo državnost.

„Uostalom, ne bi bilo ni izbora, da ih stranci nisu odobrili. Ovo je očigledno izjava koja je deo izborne kampanje u koju je Haradinaj krenuo, u kojoj obećava građanima ono što su radili i njegovi prethodnici, a to je krajnji cilj, koji ne mogu da ostvare sami“, kaže Janjić .

On nije siguran da je termin „otkaz zapadu“ adekvatan, jer je jasno da Kosovo ne upravlja samo sobom.

Ko je nezavistan?

„Ono što je apsolutno jasna činjenica u ovom momentu jeste da Kosovo nije samo moglo da reši ni unutrašnju političku krizu, već samo da organizuje izbore, i to tek kada su se stranci dogovorili međusobno“, navodi sagovornik „Sputnjika“.

Politikolog sa Kosova i Metohije Nedžmedin Spahiu kaže da u današnjem svetu globalizma teško da ima nezavisnih država, računajući tu i neke velike sile.

„Ne može zemlja sa manje od dva miliona stanovnika da bude nezavisna država. Onaj ko to misli i ima to u glavi je stopostotna budala. Tako da verujem da je njegova izjava bila upućena više unutrašnjim problemima i intrigama koje mu prave politički protivnici, a u kojima se on ne snalazi najbolje“, uveren je Spahiu.

Podsećanja radi — Haradinaj je doskora izjavljivao da Kosovo nema sopstvenu spoljnu politiku, već da je ona pod nadzorom Amerike, ali je, odbijanjem naloga iz Vašingtona da ukine ili suspenduje takse Beogradu, Haradinaj izgleda promenio ploču.

(Sputnjik)