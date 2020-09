Haradinaj Hotiju: Napuštam koaliciju ako jezero Gazivode bude u sporazumu sa Srbijom

Predsednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, pozvao je danas premijera Avdulaha Hotija da ne potpiše sporazum sa Srbijom u Beloj kući, ako taj tekst uključuje i pitanje jezera Gazivoda, i najavio mogućnost da zbog toga napusti vladajuću koaliciju.

Haradinaj je, prenosi agencija telegrafi.com, rekao da ako sporazum bude potpisan danas i ako u njemu bude pitanje jezera Gazivode, on i njegova stranka koja je deo vladajuće koalicije – neće ga podržati.

„Gazivode su jezero čija su 9,2 kilometra na teritoriji Kosova, a 2,7 je na teritoriji Srbije. Dakle, to je vodena granica između Kosova i Srbije. Unutar Kosova postoji i hidroelektrana. Ne smatramo da bi to trebalo da bude trilateralni sporazum gde je Srbija takođe stranka budućnosti Gazivode“, kazao je on.

Dodao je da su otvoreni da sa američkim Ministarstvom za energetiku razgovaraju o budućosti Gazivoda, ali ne i za tripartitni sporazum gde je Srbija takođe stranka u pogledu budućnosti jezera.

Podvukao je da je sa svim relevantnim činiocima razgovarao o uklanjanju tačke o tome iz sporazuma, jer je, po njegovim rečima, to neprihvatljivo.

„On (Hoti) nema moju i podršku Alijanse. Ne znam kakva će biti sudbina ovog sporazuma. Apelujem na premijera Hotija da ga ne potpisuje“, kazao je Haradinaj.

Rekao je ipak da je srećan što se postiže sporazum sa Srbijom uz posredovanje SAD, ali smatra da su neki delovi osetljivi.

„Upoznat sam sa svim. (U sporazumu) nije bilo elementa priznanja. Bilo je nekoliko tačaka međusobnih odnosa, od kojih je za jednu, Tačku 10, Srbija tražila uklanjanje. Postoje i druge tačke koje su osetljive, to je ‘Mini Šengen’, zatim moratorijum na članstvo u međunarodnim organizacijama na godinu dana, ali jedina prepreka neslaganja oko sporazuma je pitanje Gazivoda, za koje ne razumem zašto o tome treba da se saglasi i Srbija“, izjavio je Haradinaj.

(Beta)

