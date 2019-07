Haradinaj ima dva uslova kako bi vodio dijalog sa Srbijom

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da ima dva uslova kako bi prihvatio da vodi dijalog sa Srbijom, jedan se odnosi na opoziciju a drugi na medjunarodni faktor.

Na pitanje Kohe ditore da li će se povinovati zahtevu Ustavnog suda Kosova da predstavlja zemlju u finalnoj fazi dijaloga sa Srbijom nakon što je sud utvrdio neustavnom pregovaračku ekipu koju je formirala Skupština Kosova, Haradinaj je rekao da se radi o nacionalnom pitanju za šta je potrebna sveobuhvatnost, odnosno učešće i opozicije u dijalogu.

„Ja mogu da vodim Vladu ali ne mogu da predstavljam Kosovo bez učešća svih“, kazao je Haradinaj.

Drugi zahtev, prema njemu, je obezbedjivanje okvira koji će omogućiti priznanje dve zemlje u postojećim granicama, bez čega on neće prihvatiti da bude deo dijaloga.

„Nepravedno je da neko od nas zahteva da sednemo i razgovaramo bez okvira dijaloga medjusobnim priznanjem u okviru aktuelnih granica. To zahtevam da ne bi bilo iznenadjenja u dijalogu kako se to dogodilo sa granicom, korekcijom, demarkacijom ili razmenom teritorije“, kazao je on.

Podvukao je da je stav premijera Kosova da bez okvira dijaloga medjusobnog priznanja nema osnove za nastavak dijaloga.

Ustavni sud Kosova je proglasio neustavnim zakon o formiranju pregovaračke grupe Kosova koja bi trebala da predstavlja Kosovo u nastavku dijaloga.

Ustavni sud je utvrdio da je Skupština Kosova ovlašćena da ostvaruje ulogu nadgledanja spoljne politike i istovremeno je priznao pravo Vladi da predlaže i ostvaruje spoljnu politiku.

Takodje je utvrdio da se u ostvarivanju spoljne politike premijer savetuje sa predsednikom Kosova.

(Beta)