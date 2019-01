Haradinaj na čistom srpskom odgovorio na pitanja o dijalogu i taksama (video)

Ramuš Haradinaj je na konferenciji za štampu ponovio da takse ostaju na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo. On je tom prilikom izjavio da dijalog nije u krizi zbog toga, već zbog Srbije.

„Takse nisu posledica naše arogancije, već je to bila krajnja situacija da brinemo o našim interesima. Mi nismo uslovili dijalog. Ako je stav Srbije takav kakav je — to je njihovo. Mi to ne možemo da promenimo. Pozicija o taksama je naš društveni interese. Ako neko hoće da zaustavi dijalog zbog toga, to je na njima“, izjavio je Haradinaj.

(Sputnjik)