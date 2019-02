Haradinaj: Nema sankcije koja može da utiče na ukidanje takse

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je danas kako nema sankcija koje mogu da ga nateraju da ukine taksu na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Komentarišući poslednje izjave iz SAD o mogućim sankcijama zbog odbijanja Prištine da ukine takse, Haradinaj je rekao da pritisci ne mogu da utiču na Kosovo.

„Taksa može da bude beskonačna, stalna dok se ne reši problem Kosova i Srbije. Nema sankcija koje nas mogu naterati da ukinemo taksu. Niti od država niti od organizacija. Treba da se podsetimo odakle dolazimo, iz najtežih perioda koje smo prošli. Pritisci nisu pravi jezik za nas, ne daju efekte“, kazao je Haradinaj novinarima posle sednice vlade.

Ponovio je da će taksu ukinuti samo onda kada dobije garancije da će konačni sporazum dovesti do priznanja Kosova.

To je, prema njegovim rečima, jasan stav Kosova i sa time su upoznati i partneri koji imaju jasan stav da se taksa ukine.

Kazao je da je takvu sugestiju danas primio od američkog ambasadora na Kosovu Filipa Kosneta.

„Jasan je stav američkog Državnog sekretarijata. Jedinstveni su, sugerišu da se taksa suspenduje i da se otvori put dijalogu. To je i danas kao i na svakom sastanku ponovljeno. Naš je stav jasan. I ja bih voleo da ukinem taksu u celosti, to i Kosovo želi, ali je to povezano sa priznanjem od strane Srbije“, kazao je on.

Haradinaj je ponovio da dijalog ne treba da bude uslovljen.

„Dijalog je počeo pre uvodjenja takse, ali je povezan sa priznanjem od strane Srbije i nikada nije uslovljen, tako treba da bude i sada. To podrazumeva da se reše sva otvorena pitanja izmedju dve države“, rekao je kosovski premijer.

