Haradinaj traži od premijera Rame legalizaciju kanabisa

Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je od premijera Albanije Edija Rame da, kao i Severna Makedonija, legalizuje kanabis.

„Mislim da je veoma važno legalizovati narkotike u Albaniji, posebno one koji se sade – kanabis. Za to je potrebna hrabrost. Legalizujte ga. Napravite zakon za njegovo uzgajanje. Makedonija je to učinila. Drugi narodi su to učinili. Da se kao Albanci uklonimo sa njihove mape da smo zemlja narkotika“, kazao je Haradinaj za albansku TV ABC.

Prema njegovim rečima, postoji opasnost od kanabisa sada kada je zabranjeno njegovo uzgajanje, ali „ne i sutra ako se legalizuje“.

„Na neke probleme sa kojima se suočava Albanija potrebno je odgovoriti stabilnim pravnim osnovom. Ne ostavljajte ih kao probleme o kojima svi znaju, govore i zloupotrebljavaju nas, Albaniju i Kosovo, a mi se pretvaramo da ne postoje. Moraju se dati zakonski odgovori, samo po zakonskom putu možemo izaći iz ove situacije“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.