Haradinaju odzvonilo: Amerika želi s Tačijem da reši kosovski čvor

Amerika testira poslušnost Prištine i preti sankcijama ukoliko ona izostane, ali iz pozicije da Amerikanci žele pošto-poto da ponovo dođe do dijaloga, kako bi realizovali političke ciljeve koji su izneti u pismu američkog predsednika, ocena je analitičara.

Trampovo pismo kosovskoj vladi, u kome ih je pozvao na ukidanje taksi Srbiji u cilju jačanja dijaloga, premijer takozvane vlade Kosova Ramuš Haradinaj očito nije razumeo baš najbolje. Potvrda tome je odbijenica za američku vizu, što znači da neće moći da učestvuje u radu Konferencije o Balkanu, koja treba da bude održana početkom februara, a na koju je inače pozvan još ranije.

Može li se ovaj potez Amerike tumačiti kao neka vrsta „sankcija Prištini“? Da li Kosovo ovo treba da shvati ozbiljno, ili je odbijanje vize Haradinaju samo posledica tehničkih okolnosti, s obzirom da je američka vlada u blokadi?

Karijerni diplomata Zoran Milivojević za Sputnjik kaže da sasvim sigurno odbijanje vize Haradinaju nema veze sa činjenicom da je vlada SAD u blokadi, već da se najnovija reakcija Vašingtona može tumačiti kao odlučnost američke administracije da se u praksi primeni pismo koje je Donald Tramp poslao Prištini 14. decembra prošle godine.

„Sve što je u tom pismu rečeno treba tretirati krajnje ozbiljno — da ova američka administracija koja je u poslednjoj godini mandata ima nameru i cilj da reši kosovsko pitanje, onako kako je to Tramp i napisao u pismu i da to uknjiži kao svoj spoljnopolitički uspeh u predizbornoj godini. Rekao bih da je ovo sad testiranje poslušnosti i pretnja sankcijama ukoliko te poslušnosti nema, ali iz pozicije da Amerikanci žele pošto-poto da ponovo dođe do dijaloga, kako bi realizovali političke ciljeve koji su izneti u pismu“, objašnjava naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, stvar je ozbiljna, a iza ovog demarša, kako ga je nazvao, Haradinaju očigledno bez pogovora stoji aktuelna američka administracija. Milivojević podseća i da je Tramp u pismu jasno dao do znanja da Amerika podržava dijalog koji je vođen u formatu Vučić—Tači.

„Odnosno, da podržava Tačija. On je inače i do sada bio rezervisaniji prema nekim odlukama koje je donosila vlada Kosova i prema nastupima Haradinaja, Ljimaja i Veseljija, a ova mera nedavanja vize Haradinaju je savim sigurno potvrda američkog stava da Amerika stoji iza Tačija“, dodaje Milivojević.

Osim toga, ističe Milivojević, ovaj demarš Prištini je ujedno i potvrda onoga što se nalazi u Trampovom pismu, a to je da Amerikanci na ovo gledaju kao na svoju stvar i da njih ni na koji način ne obavezuju razgovori koji su vođeni na nivou Evropske unije. Suština je u tome da Priština treba da ima u vidu samo ono šta Amerika traži.

„Ovo bi mogao da bude i znak diferencijacije kada je reč o kosovskom rukovodstvu, posebno sada kada je Sud za zločine OVK pokrenuo proces i kada su njime obuhvaćeni i neki iz tog političkog vrha. To može da znači da će Amerikanci zaista igrati na Tačija i da je on bio njihov igrač i kontakt od ranije. Dakle, planiraju da sa Tačijem razreše kosovski čvor“, uveren je Milivojević.

Naš sagovornik napominje da sama reakcija Haradinaja na odbijanje vize potvrđuje i to da su oni taoci vlasti i da bi njenim gubitkom bili politički mrtvi. Milivojević je uveren da će se Haradinaj i ljudi oko njega upravo zbog toga grčevito držati vlasti i da će pokušati i tom tvrdom linijom da isposluju odstupnicu, odnosno neke političke garancije od Amerike, vezano za njihovu ličnu i političku sudbinu.

Inače, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je za Srbiju ovakva reakcija pozitivna, jer jasno kaže da podrška SAD Prištini neće biti bezuslovna. Osim toga, dodao je Dačić, ovo je i pokazatelj da smo ispravno postupili u odluci da Srbija ne uvodi kontramere i da Srbija neće opstruirati dijalog, ali i da su SAD reagovale mnogo oštrije nego EU, kada je reč o uvođenju taksi.

