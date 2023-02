Hil: Formiranje zajednice ZSO realno je do kraja ove godine

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je danas da SAD insistiraju da sve što je dogovoreno Briselskim sporazumom mora biti sprovedeno i izrazio uverenje da je formiranje Zajednice srpskih opština realno do kraja godine.

„Fundamentalno pitanje je da se pozabavimo onim što se zove Zajednica srpskih opština, koja proističe iz originalnog Briselskog sporazuma“, rekao je Hil za televiziju K1, naglasivši da to apsolutno mora da se sprovede kako bi ljudi imali poverenja u buduće sporazume.

Govoreći o roku za formiranje ZSO, Hil je naveo da „misli da se govori o razumnim rokovima kada se kaže da je to moguće do kraja godine“.

„Ipak, nisam siguran da se uopšte može govoriti o rokovima već bi ljudi svakodnevno nešto trebalo da čine na tome da dođu do rešenja. Ali, mislim da je realno predložiti da se to sve desi ove godine. Mislim da je ova godina značajna godina i francusko-nemački predlog je pozitivan i može da se sprovede“, dodao je.

Hil je rekao da, kada je reč o kosovskom pitanju, SAD „apsolutno podržavaju ono što su Evropljani uradili, posebno predlog koji dolazi od Francuza i Nemaca“ i da pokušavaju da stave do znanja da žele da budu deo procesa i garancija za ishod pregovora.

On je kazao da je rešenje kosovskog pitanja rešenje za Srbiju, rešenje na Balkanu, ali i rešenje za Evropu.

„SAD imaju dugoročne interese na ovom kontinentu i ovom regionu. Ono što treba da radimo je da radimo sa Evropljanima na rešenju za ove probleme“, kazao je.

Dodao je da ne treba da se zaobiđe ni Vašingtonski sporazum jer se „tu razgovaralo o veoma važnim stvarima kao što je privreda da bi se obezbedilo da Priština i Beograd mogu da reše neka pitanja koja direktno utiču na život ljudi na terenu“.

Hil je kazao da ne može da govori o tome šta radi ruska ambasada u Srbiji, ali je dodao da Srbija „treba da ima jasnu poziciju kao što je imala u Ujedinjenim nacijama kada je u pitanju ruska agresija“.

„Na Srbiji je. Postoji duga istorija odnosa između Srbije i Rusije, istorija koja vas povezuje na mnogo načina, ali na kraju Srbija mora da odgovori sama gde želi da bude – na Zapadu ili na ničijoj zemlji, negde između Istoka i Zapada. Mislim da Srbija treba da bude na Zapadu i da većina Srba to već sada razume“, dodao je ambasador SAD.

Govoreći o sankcijama protiv Rusije Hil je rekao da se Srbija dugo drži svoje politike.

„Duže se držite svoje politike u odnosu na sankcije nego što su se Rusi potrudili da zadrže Herson. Razumem da Srbija ima gorko iskustvo iz devedesetih sa sankcijama, shvatamo to, ali u jednom trenutku Srbija mora da se odluči. Ostavljam to Srbiji“, kazao je Hil.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.