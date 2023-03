Hil: Ohridski sporazum će imati pozitivan efekat na Balkan, ne samo na Srbiju

Ohridski sporazum, postignut u dijalogu Beograda i Prištine, imaće pozitivan efekat ne samo na Srbiju, već i na Balkan u širem smislu kao region, izjavio je danas u Vranju američki ambasador Kristofer Hil.

„Nadam se da će Ohridski sporazum ostati zabeležen u istoriji kao tačka u kojoj je krenula normalizacija odnosa Beograda i Prištine i učinila da granice spajaju ljude, a ne da ih dele, ali i kao prekretnica da smo počeli da se bavimo privrednim pitanjima na prvom mestu“, rekao je Hil novinarima tokom posete jugu Srbije.

Hil je, kako prenosi RTS, naveo da se u poslednjih par dana „svojski potrudio da stavi do znanja da se Ohridski sporazum tiče Kosova, a ne drugih delova Srbije“, čime je aludirao na zahtev za formiranje „Zajednice albanskih opština Preševske doline“, po uzoru na Zajednicu srpskih opština na Kosovu.

„Sporazum prebacuje deo odgovornosti na sve nas da se potrudimo da kroz ekonomski razvoj pomognemo da ovaj region jača i napreduje. Sve države i stanovnici Zapadnog Balkana se moraju potruditi da se ovaj region međusobnom saradnjom približi EU, a to nije politički nego ekonomski zadatak“, kazao je Hil.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti postigli su 18. marta u Ohridu dogovor o Implementacionom aneksu Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, o kojem su se dva lidera saglasila 27. februara u Briselu.

Hil, koji je ove nedelje posetio Bujanovac i Preševo, danas se u Vranju sastao se gradonačelnikom Slobodanom Milenkovićem, sa kojim je razgovarao o ekonomskim i političkim prilikama u gradu.

On je u ponedeljak u Bujanovcu izjavio da se briselski dijalog „tiče rešavanja problema između Prištine i Beograda“ i da njegova svrha „nije da rešava bilo kakva druga pitanja“, odnosno pitanja manjina na jugu Srbije ili u drugim delovima zemlje. Hil je tada rekao da je pitanje albanske manjine u Srbiji „isključivo pitanje države Srbije“ i da sa briselskim dijalogom „nema nikakve veze“.

(Beta)

