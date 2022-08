Hil: Srbija će ući u NATO kada njeni građani budu želeli

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da je NATO jasno stavio do znanja da Srbija, ukoliko želi, može postati deo tog saveza ali i naglasio da će se to desiti onda kada njeni građani to budu želeli.

„Izuzetno poštujemo Srbiju, njenu vojsku i njeno rukovodstvo i želeli bismo da vidimo Srbiju ne samo kao prijatelja i partnera već i kao saveznika“, rekao je Hil u odgovoru na jedno od pitanja koje su mu građani postavili preko društvenih mreža.

Govoreći o dijalogu Beograda i Pripštine i opasnosti od konflikta Hil je izrazio uverenje da „postoji mnogo veća mogućnost za stvarni napredak u dijalogu nego za probleme“.

„Očigledno je da Beograd i Priština moraju da učine više u rešavanju spornih pitanja. Imaju prilično dobre posrednike iz EU, a i SAD su veoma aktivne. Jedva čekam da vidim neki napredak i mislim da svi možemo da se založimo za to i da se postaramo da svi budu na zadatku i da gledaju napred“, dodao je.

Komentarišući to što je Srbija jedina evropska zemlja koja ne želi da uvede snakcije Rusiji Hil je rekao da je očigledno da Srbija ima različit odnos po pitanju sankcija Rusiji od SAD i svojih everopskih partnera.

„Ali, mislim da je važno da se koncentrišemo na stvari oko kojih se slažemo i da zajedno pokušamo da idemo napred“, dodao je.

Upitan zašto SAD podržavaju integritet Ukrajine ali ne i Srbije Hil je rekao da je situacija u Ukrajini potpuno drugačija i da je to teško porediti.

