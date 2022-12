Hil: Vreme je da se uklone barikade, formiranje ZSO je obaveza Prištine

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil (Christopher Hill) izjavio je u danas objavljenom intervjuu za Nova.rs da je vreme da Srbi sa Kosova i Metohije uklone barikade, iako on razume zbog čega su to učinili, i ukazao da nije pitanje da li će Zajedinica srpskih opština biti formirana, već kako će funkcionisati i na koji način će biti implementirana.

„Što se tiče barikada, one su očigledno problem“, izjavio je Hil. „Posmatrano sa tačke gledišta srpske zajednice, ovo je za mnoge od njih protest. Želim da kažem da smo razumeli zbog čega su to učinili i da smo ih čuli, ali mislim da je vreme da ljudi, koji su postavili te barikade – da ih uklone. Nadam se da će biti spremni da, što pre moguće, uklone te barikade“.

Upitan kakve bi bile posledice ako blokade ne budu uklonjene, Hil je odgovorio da je to „hipotetičko pitanje“, ali da „veruje da je poenta ispunjena, i da je vreme da ljudi, koji su postavili barikade, iste te barikade i uklone“.

Hil je takođe rekao da SAD razumeju „frustracije srpske zajednice na Kosovu“ i da on lično razume da se te frustracije „nisu pojavile tek pre nekoliko dana i da postoje već neko vreme“.

„Na kraju krajeva, srpska zajednica je na Kosovu vekovima i imaju pravo da znaju kakva je njihova budućnost. I upravo o tome se radi kad govorimo o ovom političkom dijalogu – da se potrudimo da srpska zajednica živi u svojim domovima na Kosovu i da se osećaju dobro u svojim domovima“, kazao je američki ambasador u Beogradu.

Upitan kada očekuje da će biti potpisan sporazum između Beograda i Prištine, Hil je odgovorio da „nije baš dobar u predviđanju budućnosti“ i da već ima „dovoljno poteškoća“ da objasni prošlost, ali je izrazio nadu da će se „to desiti što je pre moguće“ i to „što pre“.

Hil je takođe izrazio nadu da će se politički proces nastaviti, „sa smanjenim tenzijama, mirnijom situacijom, kako bismo mogli da rešimo pitanja koja su veoma važna; na primer, kako će funkcionisati Zajednica srpskih opština“.

„Gospodin (specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel) Eskobar rekao je vrlo jasno da će se to dogoditi, da je to dogovoreno ranije i to ostaje uslov. Sad nije pitanje da li će biti ili ne Zajednice srpskih opština, već kako će ona funkcionisati i kako će ona biti implementirana“, rekao je Hil.

U vezi sa zabranom ulaska patrijarha srpskog Porfirija na Kosovo, Hil je rekao da je, prema njegovom mišljenju, važno za srpsku zajednicu da može da vidi patrijarha.

„Mislim da je to nešto osnovno – za religijske slobode tamo. Mislim da nećete naći nikoga u međunarodnoj zajednici ko se protivi njegovog pravu da uđe na Kosovo i da se sastane sa vernicima. To je naš stav i nadam se da se ovo neće ponoviti“, rekao je Hil.

(Beta)

