Hoće li igrač Prištine u albanskom dresu imati poseban zadatak protiv Beograda

Albanski predstavnik na čelu OEBS-a mogao bi da bude prvi koga bi smenile države-članice ove organizacije, ukoliko bi isticao zahteve takozvane nezavisne države Kosovo.

Za oko pola godine u fotelju predsedavajućeg Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) sešće ministar spoljnih poslova Republike Albanije Gent Čakaj, koji je poreklom Albanac sa Kosova.

Albanci, posebno oni sa Kosova, od ovog predsedavanja očekuju mnogo, a Čakaj je odmah, pošto su Albanija i Kosovo donele Sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija i strateškoj kooperaciji spoljnih politika, unutar albanskog Ministarstva spoljnih poslova formirao posebno odeljenje stručnjaka koji će raditi na jačanju međunarodne pozicije Prištine.

Beograd upozorava da je lako moguća zloupotreba ovog položaja u OEBS-u u korist Kosova, naglašavajući da će Albanci učiniti sve da ovaj period predsedavanja iskoriste da Kosovo „ubace“ u što više međunarodnih organizacija kao što su Interpol, Unesko, ali i Savet Evrope.

Uloga važna, ne i presudna

Bivši ambasador SRJ u Ujedinjenim nacijama i bivši predsedavajući u OEBS-u Vladislav Jovanović za Sputnjik kaže da nema nikakve dileme da će Albanci na sve načine pokušati da iskoriste ovo predsedavanje za promociju Kosova. Međutim, nije baš siguran da će im sve ići kako su zamislili.

„Uloga predsedavajućeg je značajna jer može da utiče na razne inicijative i sporazume, ali nije presudna. Presudni su ipak glasovi država u OEBS-u. Predsedavajući će ozbiljno morati da vodi računa o tome da predsedava u okviru i na način kako su to radili drugi pre njega. Što će reći, da neće moći mnogo da iskače promocijom nezavisnog Kosova kao nove države. Albanac će sigurno nailaziti na neodobravanje i na prozivke da krši norme predsedavanja, tako da će se nalaziti u situaciji da će morati da se povlači“, objašnjava Jovanović.

Naš sagovornik dodaje da sama činjenica da sa ove pozicije mogu da lobiraju za učlanjenje u neku od 16 specijalizovanih organizacija UN, među kojima su i Interpol i Unesko, ne znači da u tome mogu i da uspeju, jer ostale članice mogu tome da se usprotive.

„Što se tiče spajanja diplomatskih aktivnosti Prištine i Tirane, ni to ne mora mnogo da znači, jer to postoji i između Amerike i zemalja NATO-a i zemalja EU. To će sigurno biti ometajući i otežavajući faktor za nas, ali ne i katastrofalan.“

Moguća i „prismotra“

Mi možemo sami ili preko naših prijatelja u OEBS-u da organizujemo neku vrstu „prismotre“ koja ne bi dozvolila predsedavajućem da izađe iz propisanih okvira. Upravo zbog ovoga Jovanović veruje da neće moći da se razmahnu mnogo, iako će na sve načine to pokušavati.

„Ni drugi to neće dopuštati. Na kraju, pet država EU nisu priznale Kosovo i one će se možda i pre nas suprotstaviti eventualnim akcijama, jer imaju više interesa. Mi smo Kosovo praktično „izgubili“ iz fizičkog, ali ne i iz pravnog poseda. A druge države ne žele da se dovede u pitanje status Katalonije ili Škotske, ili mađarske manjine u Slovačkoj… Prema tome, sigurno će biti pokušaja zloupotrebe položaja, ali će blagovremeno nailaziti na kritike onih kojih se to direktno tiče, ali i onih koje ne žele da se centralna pažnja svede samo ka Kosovo i Albaniju, jer imamo pitanje Ukrajine, Moldavije, Kavkaza… Ima puno stvari koje treba rešavati“, naglašava naš sagovornik.

Sledi smena

Misija OEBS-a ostvaruje ciljeve u oblasti ljudskih prava, ekonomskih odnosa i bezbednosti. To su tri cilja koja moraju da se uspostave da bi se balans mira održao na evropskom kontinentu, napominje naš sagovornik, dodajući da ostale države neće dozvoliti da ova organizacija postane zarobljenik kosovskog problema i bolesnih ambicija Albanije. Jovanović dodaje da ako se to desi, postoji mehanizam koji do sad nije primenjen, a to je da predstavnik Albanije bude smenjen.

„Predsedavajući OEBS-a pomenute ciljeve mora da ima u vidu. U protivnom, ako Kosovo stavi na prvo mesto, mogao bi da bude i sklonjen sa funkcije. On je tamo da rukovodi organizacijom koja ima plemenite ciljeve i da obezbedi ravnopravnu saradnju, mir i bezbednost Evrope. Ako se bude ponašao suprotno, onda se može tražiti impičment,“kaže Jovanović.

To što se do sada tako nešto nije desilo, ne znači, napominje Jovanović, da ne može da se desi, a dovoljno je da se izdvoji neki značajan argument koji je u suprotnostima sa pravilima OEBS-a i da se pojavi inicijativa za smenu predsedavajućeg.

