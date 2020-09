Hoti: Vašingtonski sporazum upotpunjuje dijalog u Briselu, poštovaćemo sporazum o ZSO

Premijer Kosova Avdulah Hoti je poslanicima Odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove danas rekao da sporazuma postignut u Vašingtonu dopunjuje tekući dijalog u Briselu, pod pokroviteljstvom EU.

„Tokom prošle nedelje postigli smo sporazum u Vašingtonu, na kojem smo radili već neko vreme i to je veliki korak ka sveobuhvatnom sporazumu (sa Srbijom). Mi to nazivamo sporazumom o ekonomskoj normalizaciji, jer se većinom bavi ekonomskim pitanjima. Smatram da taj sporazum dopunjava dijalog koji se odvija u Briselu“, rekao je on.

Hoti je rekao i da će Kosovo poštovati sporazum o Zajednici opština sa srpskom većinom.

„U poslednjoj rundi razgovora sa Srbijom u Briselu otvorena su dva glavna pitanja: pitanje Zajednice opština sa srpskom većinom, i finansijska potraživanja između dve zemlje. Potpisali smo sporazum o toj zajednici 2015. godine i ne pokušavamo ni na koji način da pobegnemo od tog sporazuma, u potpunosti ćemo ga poštovati“, ukazao je on.

Kosovski premijer je evroposlanicima rekao i da se nada da će tokom sadašnjeg nemačkog predsedavanja EU biti odobrena liberalizacija viznog režima EU s Kosovom.

„Nepotrebno je reći da smo jedina država u regionu bez liberalizacije. Poznato je da smo ispunili sve kriterijume i naša vlada pokušava da obezbedi da ti kriterijumi ostanu ispunjeni i napreduju sve vreme. Zaslužili smo liberalizaciju viznog režima i želim da zahvalim evropskim poslanicima na podršci“, kazao je on.

Podsetio je evroposlanike da je zbog zahteva EU na početku svog mandata doneo neke „krajnje nepopularne“ odluke – uklanjanje necarinskih barijera i „reciprociteta“ koji je rotiv Srbije uvela prethodna vlada.

„Partneri u EU su nas zamolili da to uradimo. Mi smo uključeni u ovaj proces od samita u Parizu, gde smo kao Vlada predstavili principe kako vidimo ovaj važan proces U dijalogu sa Srbijom postigli smo napredak u nekoliko pitanja“, istakao je on.

„Kada smo započeli ovaj proces, jasno smo stavili do znanja da težimo sveobuhvatnom sporazumu o potpunoj normalizaciji sa Srbijom, a do njega može doći samo uzajamnim priznavanjem“, kazao je kosovski premijer.

Na tviteru je napisao da je imao vrlo dobar sastanak s predsednikom Evropskog parlamenta Davidom Sasolijem o upravljanju pandemijom i procesu liberalizacije viza.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.