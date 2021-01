Hrvatska uputila protestnu notu Srbiji

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je sinoć protestnu notu ambasadi Srbije u Zagrebu.

„Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova najoštrije osuđuje skandalozan čin člana delegacije predvođenog državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije tokom poseta Republici Hrvatskoj te slanje poruka kojima se na najgrublji način vređa Republika Hrvatska, te propagiraju poražene velikosrpske ideje“, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova, nakon posete Miloša Stojkovića, poverenika pravoslavnog manastira Hilandar za humanitarni rad.

Protestna nota usledila je nakon objavljivanja video snimka sa kninske tvrđave na kojoj je Miloš Stojković rekao „sada smo u našoj Krajini, živela Srbija, živela Krajina, živela Srpska Krajina“. Snimak je ubrzo uklonjen sa društvenih mreža.

Na snimku se vidi kako Stojaković govori „oni ovde slave takozvanu Oluju, slave progon srpskog naroda. A mi smo tu da im pokažemo koliko možemo da je ovo ipak Srpska Krajina. Ovde je na vrhu njihova zastava, a daće Bog da jednog dana vratimo našu“.

Stojković je u Kninu, Kistanjama i Đevrskama boravio u sklopu humanitarne akcije koju je sprovodi organizacija „Ujedinjena Srbija“. U pitanju je humanitarnom karavan koji ima za cilj obilazak srpskog stanovništva uz naglasak na promociji mira i tolerancije.

U saopštenju hrvatskog Ministarstva još se konstatuje „žaljenje što te neprihvatljive izjave dolaze od osobe koja je bila deo zvaničnog izaslanstva iz Republike Srbije, za šta očekujemo zvanično izvinjenje i nedvosmisleno ograđivanje“. Najavljeno je i da će policijska uprava šibensko-kninska provesti istragu kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti za dalje poduzimanje mera iz nadležnosti policije, a protestna nota biće uručena i Ambasadi Srbije u Zagrebu.

Reagovao je i kninski gradonačelnik Marko Jelić i Milošu Stojkoviću poručio: „Sramite se zbog licemerstva koje živite i koje jeste”. Jelić kaže da zastava na kninskoj tvrđavi simbolizuje „sveto tlo hrvatskog naroda i njegove državnosti od 13. veka, a i dalje će tako biti“. Gradonačelnik kaže da je Stojković doveo u neugodnu situaciju domaćine, pre svega paroha kninske Parohije koji je po njemu „izuzetan čovek i hrišćanin“, kao i Vladiku dalmatinskog. „Knin je hrvatska zemlja i kolevka našeg postojanja, nama je sveta“, zaključuje kninski gradonačelnik.

Stojković: Nemam veze sa objavom

„Nemam nikakve veze s tom objavom, ali baš nikakve! Kao što se jasno može videti, ja sam označen u objavi. Nigde me na video-snimku nema, niti mog lika niti bilo čega. Marko Jelić i ja smo jedan do drugog dali izjavu na Tvrđavi, rukovali se, grlili i jasno sam za RTS rekao sve onako kako mislim“, rekao je Miloš Stojković, prenose Novosti.

Stojković tvrdi da je sporni video s Kninske tvrđave snimio neko drugi, a da se na njegovom profilu pojavio jer ga je autor snimka označio u objavi.

On je poručio da političke probleme iz prošlosti, ako ih neko ima, treba rešavati mimo humanitarnih udruženja.

„Knin je baš primer dobrih ljudskih odnosa, to sam jasno rekao“, poručuje Miloš Stojković.

Snimak je uklonjen sa društvenih mreža, ali ga poseduju neki hrvatski mediji, koji su ga objavili kako bi demantovali Stojkovića koji je prethodno rekao da to nije on, prenosi B 92.

