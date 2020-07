Hrvatske NVO pred Ambasadom Srbije izrazile solidarnost s nenasilnim protestima

Aktivistkinje hrvatskih organizacija za zaštitu ljudskih prava danas su okupile ispred Ambasade Srbije u Zagrebu u znak solidarnost s gradjankama i gradjanima Srbije koji već dva dana protestuju i izrazile žaljenje zbog svih povredjenih u protestima – demonstranata, novinara i policajaca.

Aktivistkinje su nosile natpise „Solidarno s gradjankama i gradjanima Srbije“, „Vučićeva Srbija – Zarobljena država“ i „Ćale, ovo je za tebe“.

„Posebno zabrinjava što u uslovima kontrolisanih medija i marginalizovane opozicije protesti u više gradova postaju sve nasilniji“, ukazale su NVO.

„Napominjemo da ekstremne nacionalističke grupe često parazitiraju na legitimnom revoltu gradjanki i gradjana i koriste ga za pogrešne ciljeve. Medjutim, to nikako ne ukida legitimitet protesta kao oblika gradjanske participacije i nužnost da se ustane protiv igranja ljudskim životima, nasilja i nepravde“, naglasile su predstavnice udruženja za ljudska prava u zajedničkom saopštenju.

Skup pred Ambasadom Srbije su organizovali Centar za mirovne studije, CESI, Dugine obitelji, Dokumenta, Gong, Hauz of flamingo (House of Flamingo), Platforma za reproduktivnu pravdu, Platforma za medjunarodnu gradjansku solidarnost Hrvatske, Rehabilitacioni centar za stres i traumu, Solidarna, Transmreža Balkan, Zagreb Prajd, Zelena akcija, te inicijative Kvir ap (Queer Up) i Ponosni Zagreb.

Direktorka Centra „Dokumenta“ za suočavanje s prošlošću, Vesna Teršelič, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je poruka aktivistkinja „poruka solidarnosti sa svima koji nenasilno protestuju sa svojim različitim razlozima“.

„Protest (u utorak u Beogradu) je krenuo kao nenasilna pobuna protiv najave još jednog policijskog časa zbog pandemije. To se dogadja u kontekstu u kojem je (u Srbiji) uspostavljena kontrola nad većinom medija, i u situaciji kada je vrlo teško izraziti bilo kakvo neslaganje sa Vučićevim režimom“, kazala je Vesna Teršelič.

Aktivistkinje su u saopštenju ocenile da „pravi broj prebijenih i pvredjenih gradjana i gradjanki vjerojatno neće biti moguće utvrditi zbog njihovog straha od posledica prijave prekomerne upotrebe sile“.

(Beta)

