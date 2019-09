Hrvatski istoričar: Čim su Rusija i Srbija zajedno, ekstremisti regiona puštaju se sa lanca (video)

Zapadnim centrima moći i njihovim eksponentima — Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori i Makedoniji smeta prijateljstvo Rusije i Srbije. Ako je Srbija u dobrim odnosima sa Rusijom, onda se sa lanca puštaju desničari u Zagrebu i Sarajevu. Ako su Srbija i Rusija u lošim odnosima, onda tih sukoba nema, kaže za Sputnjik Goran Šarić.

Kontroverzni hrvatski istoričar i teolog Goran Šarić otkrio je za Sputnjik šta je Hrvatska dobila drugovanjem sa EU i NATO, do kada će se Crnogorci odricati svoje istorije i identiteta, ali i koji će epilog dobiti dešavanja na Kosovu.

Naš sagovornik, koji ne krije da mu je otvoreno prećeno smrću zbog stavova i čestog stavljanja na stranu Srba, prokomentarisao je izjavu hrvatske predsednice Kolinde Grabar Kitarović, koja je rekla da je „pobedom u ’Oluji‘ Hrvatska dosanjala svoj san“.

„Možda je ona svoj san dosanjala. Međutim, kada vidimo da je iz Hrvatske pobjeglo oko 400.000 mladih ljudi, odite od Istre do Dubrovnika, svugdje piše ’potreban radnik‘. Da nema radnika iz Srbije, da nema radnika iz Bosne i iz drugih zemalja, Hrvatska ne bi mogla zadovoljit svoje potrebe u turizmu. Propala je brodogradnja. U Rijeci je nekad to brodogradilište bilo najveće na svijetu. Danas je to najveći gubitaš na svijetu. I tako dalje. Znači, ako je to san, to je san možda te malobrojne elite koja je na vlasti, koja dobro živi upravo od ’Oluje‘ i od tog narativa, koji je antisrpski, koji je neprijateljski i koji onda njima osigurava njihove privilegije“, ističe Šarić.

(Maša Radović, Sputnjik)