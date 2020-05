Igor Jurić: Dokaze o pedofiliji izneću tužilaštvu, sekretarka krivac što se slučaj vodi u …

Igor Jurić koji je osnivač Fondacije „Tijana Jurić“ izjavio je danas da je državna sekretarka MUP-a Biljana Popović Ivković „isključivi krivac“ što se od slučaja o „političaru pedofilu“ za koji Jurić tvrdi da ima dokaze, napravila medijska atrakcija.

Jurić je tokom gostovanja u Jutarnjem programu na TV Prva pre oko tri meseca uzburkao javnost pokrenuvši temu o navodno poznatom političaru koji je pedofil, a u današnjem TV duelu na Prvoj TV je glavno pitanje bilo zbog čega još nije izašao s imenom i sa dokazima.

Jurić i Popović Ivković u žustroj raspravi na toj televiziji govorili su o bezbednosti dece, Amber alertu i o pedofiliji.

„Bezbednost i sigurnost dece je prioritet države i društva. Ko god da ima saznanja da je bilo ko na bilo koji način zlostavljao dete, mora slučaj da prijavi državnim organima“, rekla je Popović Ivković i dodala da nije istina da policija zna bilo šta o političarima pedofilima.

Ona je u TV duelu više puta insistirala na tome da Jurić objavi ko je političar pedofil, kao i identitet deteta, ističući da „neko dete pati i trpi“.

„Kad budem imao konkretne dokaze ja ću sa njima izaći, nemam nikakvih tajni. Imali ste tri meseca da pitate da li nekako možete da pomognete, ali ste priču provlačili preko medija“, rekao je Jurić.

On je dodao da je pedofilija jako osetljiva tema jer su žrtve deca.

Kao glavni razlog zbog kog Jurić ne želi da izadje sa informacijama naveo je da to dete posle onog što on kaže može da bude ubijeno, ali je dodao da će, ako ga tužilaštvo pozove reći šta ima. On je dodao da se ljudi plaše, te da se radije javljaju njemu nego MUP-u i ponovio da je nemoguće da on ima saznanja o pedofiliji u političkim krugovima, a da policija to ne zna.

Kada je reč o stupanju na snagu sistema „Amber alert“ o hitnom obaveštavanju svih kad neko dete nestane, Jurić je rekao da država mora da izmeni nekoliko zakona kao i da je potrebna obuka ljudima iz tužilaštva ili policije koji će biti pokretač ovog sistema.

Na konstataciju Ivković Popović da je ubica Igorove ćerke Tijane uhvaćen, Jurić je upitao „zašto nisu pronašli živo dete“, na šta je državna sekretarka MUP-a odgovorila da je situacija bila takva i upitala ga: „Gde ste vi bili tada?“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.