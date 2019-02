Igra je završena: Prištinu čekaju neugodne posledice ako ne posluša Njujork

Priština bi vrlo brzo mogla da krene u postupak napuštanja taksi na robu iz centralne Srbije, iako poziv koji joj je uputio Savet bezbednosti UN nema obavezujuću snagu. Pitanje je, međutim, čime će to biti uslovljeno, što je omiljena prištinska taktika.

Kada smo se najmanje nadali stigla je podrška iz Ujedinjenih nacija. Višednevno natezanje o tome da li Savet bezbednosti UN uopšte treba da raspravlja o tromesečnom izveštaju Unmika o stanju na Kosovu i Metohiji, na kraju je završeno sednicom sa koje je Prištini jednoglasno poručeno da mora da ukine takse od 100 odsto na robu kupljenu u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

To je verovatno prvi put da potpuno suprotno pozicionirane članice SB UN imaju zajednički stav po pitanju KiM.

Takse padaju u etapama

Priština se do sada više puta oglušila na takve pozive Evropske unije, ali i Vašingtona, njenog glavnog saveznika i garanta samoproklamovane nezavisnosti, kog je do sada bespogovorno slušala. Otuda i pitanje kakva je sada snaga i sudbina jednoglasnog poziva sa najznačajnije govornice u UN.

Na pitanje ima li Savet bezbednosti mehanizme da privoli Prištinu na ukidanje taksi, nekadašnji šef srpske diplomatije Vladislav Jovanović napominje da je sudeći po tome šta su preneli mediji, sednica završena saopštenjem predsedavajućeg, što je uobičajeno u takvim situacijama. A saopštenje je, kako objašnjava, blaži oblik završnog rada SB od rezolucija, naročito onih donetih u okviru Glave 7 Povelje UN.

„Ali i saopštenje ima veliki politički autoritet i za onoga kome je upućeno to treba da bude savet i poziv da uzme pamet u glavu, da se više ne igra sa tim stvarima, jer bi mogle da slede i neugodnije posledice ako se ne poštuje taj poziv Saveta bezbednosti. Zato bi trebalo očekivati da prištinske vlasti zaključe da je igra završena i da te takse stave ad akta“, ukazuje Jovanović za Sputnjik.

On, međutim, napominje da Priština to može da učini na dva načina, odjednom i formalno, ili u etapama i sa uslovljavanjima, što je bliže njenom načinu razmišljanja i pogađanja sa Beogradom.

„U svakom slučaju, neki proces napuštanja tih taksi bi trebalo da bude započet i to dosta brzo, ali se bojim da će to biti povezano sa nekim uslovljavanjima druge vrste samo da bi se situacija dalje zakomplikovala“, ocena je sagovornika Sputnjika.

Tako bi se, objašnjava on, Beograd na neki način stavio u istu ravan sa Prištinom, da ne bude kako je samo ona prozvana u SB UN. Podela odgovornosti, a ne samo isključiva krivica Kosova bi bio izlaz iz te situacije, dodaje nekadašnji šef srpske diplomatije.

„To je ona omiljena taktika koju koriste neki zapadni centri moći kada žele da zaštite prištinske vlasti od sopstvenih grešaka, pa onda pozivaju obe strane da se uzdrže, ili da budu konstruktivne“, podseća Jovanović.

Pretnje Srbiji — uzmi ili ostavi!

I nekadašnji šef Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović, koji je u periodu od 2000. do 2005. godine više puta prisustvovao sednicama SB UN, smatra da će Priština ipak ukinuti takse.

On podseća da je EU u više navrata insistirala na tome, na šta je Priština odgovorila arogantno i bezobrazno. SAD i predsednik Tramp su to takođe tražili, a Priština je ostala pri tvrdom stavu, očigledno koristeći probleme koje američki predsednik ima sa „dubokom državom“ i delom administracije iz redova Demokratske stranke koju ne kontroliše.

„Sada se oglasio SB UN sa zahtevom za ukidanje taksi i ne znam da li postoji još neki ovozemaljski autoritet koji bi uticao na Prištinu da ukine takse“, kaže Čović za Sputnjik.

Prema njegovoj oceni, biće potrebno vreme da Priština napravi izlaznu strategiju. Čović upozorava i na nameru promene formata briselskih pregovora i pokušaje da se oni pretvore u statusne, iako to tako nije zamišljeno. Jednostavno, sve pokušavaju da dovedu do sistema „uzmi ili ostavi“, ističe Čović i napominje da po tom pitanju nikada nije bila jasnija diskusija američkog, britanskog, a posebno nemačkog ambasadora u UN, koji je jasno rekao da nema ulaska Srbije u EU ako ne priznamo Kosovo.

On indikativnim smatra to što se o samom izveštaju Unmika, misije UN na Kosovu i Metohiji, na sednici SB i nije raspravljano.

„To govori da je taj izveštaj, izgleda, urađen neuobičajeno realno, a na to ukazuje i činjenica da je takozvani kosovski premijer Ramuš Haradinaj odlučio da prekine saradnju sa Unmikom. Gledajući priče ambasadora SAD, Britanije i Nemačke, to dodatno govori da će oni verovatno pokušati da Unmik polako izvuku sa prostora KiM i to su sve neke pripremne radnje“, kaže Čović.

Neverovatno je koliko se nekima žuri

„U svakom slučaju, srpska strana ne treba ni da razmišlja o bilo kakvom početku dijaloga ukoliko takse ne budu potpuno ukinute. Kada budu ukinute onda prva tačka dnevnog reda dijaloga treba da bude analiza do sada potpisanih svih sporazuma sa međunarodnom zajednicom kada je KiM u pitanju i kroz tu analizu da vidimo ko je šta sproveo, šta ko nije sproveo i kada će da sprovede. Mislim da bi sve ostalo bilo pogrešno i da bi nas uvelo u jedno ogromno ubrzanje, a neverovatno je koliko se mnogima žuri“, ističe sagovornik Sputnjika.

To ubrzanje je, kako kaže, pokušaj da nas uhvate i prevare u vremenima mutne vode kada se menja situacija u svetu, kada dolazi do preraspodele snaga i kada još nije sve kristalno jasno.

„Pojedini međunarodni subjekti se ponašaju kao da je sve gotovo, ne shvatajući da na Kosovu i Metohiji ama baš ništa nije gotov“, kategoričan je Čović, koji je posebno ukazao na ulogu Rusije i Kine da, kako je rekao, iznuđenim metodama dođe do sednice SB UN.

„Mislim da je ruski ambasador izneo prave činjenice, o Rezoluciji 1244 i njenom kršenju, da nema ništa od sporazuma o Zajednici srpskih opština, kao ni od povratka Srba, da je mimo Rezolucije formirana takozvana vojska Kosova, da su uvedene takse“, naglasio je Čović, ali i ocenio da i kineski ambasador jako dobro prepoznaje situaciju.

Odatle se vrlo lako može izvući zaključak da mnoge zemlje koje su na neobičan način priznale nekakvu nezavisnost Kosova, preispituju svoje odluke i Priština oseća da se njihova nezavisnost kruni i da vreme pred nama njima ne ide u prilog, zaključio je sagovornik Sputnjika.

(Sputnjik)