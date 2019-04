Ilić: GREKO kritikuje predlog izbora u Visokom savetu tužilaca jer ga i dalje ne bira struka

Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić ocenio je da je jedna od najznačajnih primedbi stručnjaka GREKO to što se vlada prilikom ustavnih promena iz oblasti pravosudja koje se odnose na tužioce nije držala sopstvenih dokumenata i da će u budućem Visokom savetu tužilaca broj onih koji biraju tužioci i dalje biti manji od onih čiji je izbor podložan političkom uticaju.

Ilić je za agenciju Beta izveštaj GREKO ocenio kao uravnotežen u pogledu javnog tužilaštva. On je naveo da je prepoznat napredak u pojedinim oblastima i da je istovremeno ukazano na to šta bi trebalo u narednom periodu popraviti.

„Kada je reč o ustavnim promenama GREKO smatra da je dobro to što je u predlogu predvidjeno da izbor svih tužilaca i zamenika bude poveren Visokom savetu tužilaca. Medjutim, stručnjaci GREKO smatraju da se Vlada prilikom sastavljanja predloga nije držala sopstvenih dokumenata. Naime, u budućem Visokom savetu tužilaca manjinu će činiti zamenici tužilaca koje su izabrale kolege, što je suprotno Akcionom planu za poglavlje 23 i Nacionalnoj strategiji za reformu pravosudja“ rekao je Ilić za agenciju Beta.

Ilić je medjutim naveo i da GREKO pohvaljuje to što Skupština Srbje više neće birati tužioce sem Vrhovnog tužioca (sadašnjeg Republičkog javnog tužioca).

Poverenik za samostalnost tužilaca, koga GREKO ocenjuje kao delotvoran mehanizam za ukazivanje na politički i neprimeren uticaj na tužioce, rekao je da je u izveštaju navedeno da je unapredjen postupak izbora i predlaganja u tužilaštvu, sa stanovišta objektivnosti i transparetnosti izbora.

„Ukazano je da je dobro što je odlukama Državnog veća tužilaca (po ustavnim amandmanima Visoki savet tužilaca) izabran veći broj zamenika tužilaca, jer će povećanje broja zamenika tužilaca za 14 odsto omogućiti efikasniji rad tužilaštva i da će to omogućiti da se smanje zaostaci“, zaključio je Ilić.

