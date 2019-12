Ilić i Majić: Moguće je krivično goniti nekog iz vlasti samo ako ga ona pusti niz vodu

Zamenik republičkog tužioca Goran Ilić izjavio je danas da postoje ustavne i zakonodavne, normativne, prepreke da bi tužilaštvo bilo nezavisno, ali da tome ne pogoduje ni društveni abijent, jer se nezavisne institucije ne vrednuju dovoljno.

„Nema ni elementrnih pretpostavki da tužilaštvo u Srbiji danas, ali i niz godina unazad, ima nezavistnost, kapacitet, da goni učinioce krivičnih dela koji su povezani sa aktuelnom, ovom ili nekom drugom, vlasti“, rekao je Ilić, koji je i član Predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, na tribini Gradjanskog demokratskog foruma o pravosudju.

Govoreći o normativnom delu, on je rekao da tužilaštvo mora da dobije nezavisnost sličnu onoj koju imaju sudovi, podsetivši na postojeći „rigidni“ koncept tužilaštva, što ukazuje na potčinjenost cele te organizacije u odnosu na tužioca na vrhu hijerarhije.

Normativne okonosti je nužno promeniti, kako je rekao, ali čak i da imate formalnu, de jure, nazavisnost ona neće značiti ništa ako nema društvene atmosfere koja podržava nezavisnost institucija.

On je naveo da relevanta istraživanja pokazuju da gradjani ne vredjuju visoko nezavisnost institucija, već je to daleko iza „Crkve, ili uniformi“, a to ovdašnji „političari znaju i koriste“.

Prema njegovim rečima, političari na Zapadu znaju da će ih „skupo koštati, i da će im se kao bumerang na izborima vratiti,“ ako nastoje da utiču na tužilaštvo ili sud.

Zato su, naglasio je, javnost, mediji, vrednosni sistem gradjana, neophodni da bi se stvorile nezavisne institicije.

Sudija Apelacionog suda Miodrag Majić rekao je da izvršnoj vlasti, „a to se ne tiče samo ove, ne pada na pamet da smanji politički pritisak“ na pravosudje jer im je ovakvo stanje „idealno“.

„Kao što vidimo, nema nikakve šanse da neko ko je aktuelno na vlasti odgovara ako ga ta ista vlast, iz bilo kog razloga, kako se kaže, ne pusti niz vodu“, rekao je Majić, navodeći da se nakon smene vlasti zatvori pune funkcionerima nekadašnje vlasti.

On je rekao kako veruje da će doći do „pobune“ u pravosudju, mada ne zna kada, odnosno da će biti sve više pojedinaca, kao što je Goran Ilić, koji će javno istupati.

„Ljudi će reći da njihov stomak ovo ne može više da podnese“, rekao je Majić, navodeći da će to imati svoju cenu, kao što je, na primer, gubitak posla.

Majić i Ilić su ocenili da je dobro što se zastalo sa usvajanjem ustavnih amandama, kako ih je zamislila Vlada, jer se njima ne otklanja mogućnost političkog upliva na pravosudje, već se samo menja metod pa čak predstavljaju i „šprint“ unazad, kako je rekao Ilić.

(Beta)