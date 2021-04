Inspektor Trbović: Vućić je razgovarao sa ljudima na merama, mnogi su potcenili Stefanovića

Bivši inspektor Unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Trbović izjavio je da su „ta 1.572 razgovora koje spominje (predsednik države Aleksadnar) Vučić mogla da budu registrovana samo ako je razgovarao sa ljudima koji su bili na merama ili je koristio telefone koji nisu bili zaštićeni od strane BIA“.

U razgovoru za novi broj nedeljnika Vreme, Trbović je naglasio i da su mnogi potcenili ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

Trbović je objasnio da Vučić nije prisluškivan, „već je razgovarao sa ljudima koji su bili na merama“, i da „tu dela nema, ali će Vučić to iskoristiti da se obračuna sa ljudima iz Direkcije policije, poput Dejana Milenkovića, Dijane Hrkalović…“.

„On može da ih skloni, ali ne može da ih uhapsi. Medjutim, da se zna ko su ta lica sa kojima je Vučić kontaktirao, preko sudije za prethodni postupak i tužioca koji je dao naredbu za prisluškivanje, znalo bi se o čemu se radi, ko je to lice predložio da se prisluškuju i iz kojih razloga“, rekao je Trbović.

Kako je rekao, „oni, medjutim, sada plasiraju priču da su sudije i tužioci dovodjeni u zabludu, poturani im lažni zahtevi za 26 lica, medju kojima je i Miša Vacić, a da je cilj bio da se prisluškuje Aleksandar Vučić“.

„Pitam se zašto niko ne govori o tužiocima i sudijama koji su te predloge za prisluškivanje legalizovali time što su ih odobrili“, istakao je Trbović.

Na konstataciju novinara da je Vučić rekao u jednom trenutku da se na snimljenim razgovorima čuje „zvonjava“ i šta to znači, Trbović je ukazao da „kada se prisluškuje nečiji telefon, na ovom sistemu se čuje kako telefon zvoni i to traje 60 sekundi“.

„U tih 60 sekundi, iako veza nije uspostavljena, ona je ‘otvorena’ odnosno mikrofon na telefonu sakuplja sve zvukove iz okoline i sistem za prisluškivanje ih beleži. Tih 60 sekundi je nekada vrlo bitno i može se svašta čuti, svaka rečenica koja je izgovorena u toj prostoriji“, rekao je Trbović.

Prema njegovim rečima, „i to može biti vrlo neugodno za Vučića jer je Stefanović mogao da sazna štošta iz ‘zvonjave’, možda i neprijatne komentare na svoj račun ili njemu bliskih ljudi“.

„To što Vučić spominje ‘zvonjavu’ znači da postoji velika verovatnoća da su ti razgovori nastali primenom zvaničnog sistema nadzora telefona. On ne govori, medjutim, istinu kada kaže da je njegov telefon ilegalno prisluškivan. Telefoni koje on koristi su zaštićeni i to nije moguće“, rekao je Trbović.

On je ocenio i da Hrkalović i Stefanović nisu zgrešili ništa „formalno-pravno, bar što se tiče prisluškivanja, ali su prokockali Vučićevo poverenje jer, ako su već znali da se on čuje sa licima koja su na merama, postavlja se pitanje zašto ga nisu upozorili, što bi se očekivalo od prijatelja i bliskog saradnika“.

„Stefanović, iz samo njemu znanih razloga, to nije učinio i snosiće posledice, verovatno samo političke jer to, ipak, nije krivično delo, ali jeste gest koji je sigurno poljuljao Vučićevo poverenje“, rekao je Trbović.

Govoreći o Stefanoviću, on je naveo da ga mnogi potcenjuju.

„Poznato je da Vučić većinu tih ljudi oko sebe ucenama drži pod kontrolom, pakuje im afere, a onda ih navodno štiti. Konkretno, Stefanovića slučajevima lažne diplome, Krušikom… Stefanović je očigledno, kad je došao na mesto ministra unutrašnjih poslova, mnogo toga naučio i našao načina da se zaštiti, jer, mislim, da u tim krugovima niko nikome ne veruje“, rekao je Trbović, u nastavku intervuja iz prošlog broja nedeljnika Vrema kada je govorio o odnosu Hrkalović i Stefanovića, kao i kriminalnoj grupi Veljka Belivuka.

(Beta)

