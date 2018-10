Irinej: Crkva ne menja stav o Kosovu, ne prihvata nikakvu podelu

Patrijarh srpski Irinej izjavio je danas da crkva ne menja svoj stav o Kosovu i Metohiji i da ne prihvata nikakvu podelu.

„Nikakva podela. Ja ne mogu da shvatim da Prizren, gde sam ja bio preko 15 godina, bude u nekoj drugoj državi. Pećka Patrijaršija, Dečani, Gračanica… To u moju glavu ne ulazi, a pogotovo ne u srce. Videćemo. Kuvaju se stvari, delimično se malo i menjaju, valjda ćemo isplivati iz ovog gliba u kojem jesmo“, rekao je Irinej u Gračanici.

Kako prenosi portal Kossev, patrijarh je danas posetio manastir u Gračanici u društvu patrijarha antiohijskog i sveg Istoka Jovana, kao i članova Sinoda SPC.

Irinej je ponovio da crkva nikada nije menjala svoj stav.

„Njen je stav – tu smo i tu ostajemo dokle postojimo. Neka okupiraju, kao što okupiraju. Neka uzmu, neka osvoje ali ne smemo da im to damo. To je osnovna stvar“, rekao je Irinej.

Patrijarh je rekao da crkva prati sve šta se dešava na Kosovu i da zna da je položaj naroda možda teži nego ikada, ali i da svi moraju da se bore da se Srbi tu održe.

„Dok smo ovde, to je naše. Ako budemo, ne daj Bože, napustili ove svete prostore, onda to već neće biti naše. Može biti u srcu, ali ne, nadamo se pre svega u pomoć Božiju i svetitelja koji počivaju na Kosovu, u Pećkoj Patrijaršiji, u Dečanima… Dolaze mnoga teška iskušenja i nevolje, ali i prolaze. Možda je ovo nama samo jedna dobra opomena da se vratimo Bogu i sebi. Ovo je velikim delom učinjeno zato što smo mi udaljeni i od Boga i od sebe, a mi ćemo ovim stradanjem i verom svojom ostati ovde gde jesmo i ostati za svagda“, rekao je on.

