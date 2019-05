Iskusni diplomata predlaže da Srbija potegne najjače „oružje“ za odbranu Kosova

Kucamo na pogrešnu adresu ako se obraćamo Zapadu. Za Srbiju bi bilo najefikasnije da preko stalnih članova, Kine i Rusije, zatraži hitan sastanak Saveta bezbednosti povodom situacije na Kosovu i Metohiji, pozivanjem na Rezoluciju 1244 koju sada direktno ugrožava postupanje Albanaca, kaže za Sputnjik diplomata Vladislav Jovanović.

Posle upada specijalnih jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije predsednik Aleksandar Vučić je zatražio od zapadnih političkih centara da obuzdaju Prištinu i rekao da Srbija neće dozvoliti etničko čišćenje na Kosmetu. On je takođe rekao da se od saveznika, Rusije i Kine, očekuje svaka vrsta pomoći i podrške.

Puna četiri sata posle početka hapšenja navodno osumnjičenih za kriminalne aktivnosti, maltretiranja žena, dece i staraca oglasio se Kfor, informacijom da se operacija kosovske policije odvija po nalogu tužilaštva na celom Kosovu i da nije uperena protiv Srba, već protiv osoba optuženih za korupciju i kriminal.

Niko od zapadnih zvaničnika se nije javno odazvao pozivu predsednika Srbije.

Sa druge strane, ruska Državna duma naložila je svom komitetu za međunarodne poslove da pažljivo prati zaoštravanje situacije na Kosovu i Metohiji.

Diplomata Vladislav Jovanović smatra da je akcija ROSU pokušaj da se Srbija, odnosno njen predsednik, natera da pristane na dijalog, nezavisno od povećanja carina na uvoz robe, ne bi li se ubrzalo ono što Zapad hoće, da se što pre postigne takozvani dogovor o normalizaciji odnosa.

Jovanović kaže da je indolentnost Zapada na apel Aleksandra Vučića da spreči da se stvari dalje komplikuju i izgubi kontrola nad daljim razvojem događaja očekivana, jer je ovo scenario koji su oni i izmislili.

„Treba pokušati da se ova situacija dramatizuje do samog vrha. U Savetu bezbednosti bi počele da se raspliću rasprave, uključujući i podsećanje na bazične principe koji su sadržani u Rezoluciji 1244 i odgovornosti Ujedinjenih nacija za stanje na Kosovu, pogotovo ono koje bi moglo da dođe upotrebom fizičke, odnosno vojne sile protiv nedužnog civilnog stanovništva na severu Kosova“, kaže Jovanović.

On dodaje da je to jači i efikasniji put od apela zemljama Kvinte da shvate da je situacija ozbiljna i da povuku ruku Prištine od namere da dalje dramatizuje situaciju na severu Kosova. Alarmiranjem Ujedinjenih nacija mogli bismo da ih sprečimo da eventualno izvrše punu okupaciju, što im je verovatno namera, ali ne smeju to još glasno da kažu, zato moramo da vratimo stvar na pravu adresu i da insistiramo na Rezoluciji 1244, ističe ovaj iskusni diplomata.

„Rezolucija 1244 najviše uznemirava zapadne sponzore takozvane kosovske nezavisnosti, jer je ta nezavisnost proizvedena direktno suprotno toj Rezoluciji koja je uspostavila protektorat Ujedinjenih nacija na tom prostoru. To se ne može izmeniti samovoljnom akcijom, bilo Albanaca ili bilo koga drugog, uključujući i pojedine stalne članice SB. To se može rešavati samo kroz proceduru Saveta bezbednosti, kako predviđa Rezolucija. Moramo to oružje koje je najjače za nas, a najslabije za njih da stavimo u prvi plan“, kategoričan je Jovanović.

On dodaje da bi se tako povela rasprava o bitnim pravnim i političkim principima, da bi postalo jasno da odredbe Rezolucije 1244 obavezuju sve, uključujući i zemlje Kvinte, koje moraju da je poštuju.

„Ovaj argument i samu Rezoluciju poslednjih godina mi skoro uopšte ne koristimo, a ona je naše najbolje uporište u odbrani srpskih interesa na Kosovu i Metohiji“, zaključuje Vladislav Jovanović u razgovoru za Sputnjik.

(Sputnjik)