Isplivava istina: Evropa se sad setila da plaća bivše OVK teroriste

Izjava ambasadora Švajcarske u Prištini Žan Ibera Lebea da privremene institucije plaćaju „lažne ratne veterane, a međunarodna zajednica im finansira ključne projekte“ za potrebe građana, koja je izazvala buru u južnoj srpskoj pokrajini, po svemu sudeći, biće još jedno čudo od tri dana.

Mada, i britanski ambasador u Prištini Rori O‘Konel podržao je švajcarskog kolegu objavom na Fejsbuku: „Švajcarski ambasador je rekao ono što svi mislimo. Vreme je za ljude koji žele da Kosovo deluje protiv kriminala i korupcije. To je težak izazov, ne samo za Kosovo. Oni koji to budu radili, imaće našu podršku“. Sve to izazvalo je gnev među političkim liderima Prištine. Iako se još pre više od pola godine digla prašina zbog „prvoboračkih penzija“ lažnim veteranima terorističke „Oslobodilačke vojske Kosova“, zbog čega su se na sudu našli i visoki funkcioneri Vlade Kosova, može se očekivati da se najveća korupcionaška afera u poslednjih 20 godina neće završiti poštenim sudskim postupkom.

Nekadašnji šef Vojnobezbednosne agencije Momir Stojanović kaže za Sputnjik da je u vreme rata na Kosovu i Metohiji teroristička OVK imala oko 25.000 ljudi, ali je situacija danas dovedena do apsurda, zato što je nakon završetka rata u južnoj srpskoj pokrajini, po svim potpisanim sporazumima, sastav OVK trebalo da se rasformira i razoruža.

Međutim, kako to nikada nije realizovano, već je to naoružanje koje su pripadnici OVK koristili u ratu na Kosovu sklonjeno i uskladišteno na tajnim lokacijama i pripremljeno za eventualne sukobe sa Srbijom, mi sad imamo apsurd da i Ramuš Haradinaj ali i Hašim Tači i bivši komandanti OVK otvoreno koketiraju sa tim veteranima OVK, od kojih zavisi njihova politička sudbina.

„S obzirom da EU pomaže ’Kosovo u razvoju‘ i da se iz raznih fondova EU sliva ogromna svota novca, situacija je dovedena do apsurda da dobar deo tog novca završava kroz tajnu uplatu zvaničnih kosovskih institucija veteranima OVK. Zato se može zaključiti da EU posredno, preko kosovskih institucija, finansira veterane OVK“, kaže Stojanović.

Na pitanje kako se 25.000 terorista pretvorilo u 40.000 veterana OVK kojima je u avgustu prošle godine odobren „prvoborački status“, Stojanović odgovara da se sigurno radi o članovima porodica ne samo veterana OVK već i lidera privremenih institucija.

Kosovsko društvo je neuređeno i plemensko, tako da se novcem dobijenima od šverca droge, belog roblja i raznih nelegalnih fondova finansiraju veterani, politički lideri i članovi njihovih porodica.

Međunarodna zajednica ne može naterati institucije tzv. Kosova da prestanu finansirati „lažne veterane”, jer je albansko društvo na Kosovu vrlo homogeno i jedinstveno u ideji da obezbedi punu nezavisnost Kosova, ne bi li posle toga prešli na stvaranje „Velike Albanije“ i oni ne žale novac za te ciljeve.

Problem je u tome što su svi predstavnici međunarodnih snaga Kfora i Unmika od 1999. godine „potkupljeni, podmićeni i korumpirani“ od strane albanskih lobista i predstavnika kosovskih institucija i to je javna tajna već godinama.

„Zato od 1999. godine do danas na Kosovu nije nikada sprovedeno ni razoružanje, ni rasformiranje OVK, niti je procesuiran ijedan Albanac za ratne zločine i zato nijedna institucija na Kosovu ne funkcioniše. To je suština priče i problem je što su Albanci uspeli lobiranjem da podmite predstavnike EU i cele međunarodne zajednice, koji su prisutni na Kosovu i Metohiji“, smatra bivši prvi čovek VBA.

Zato pripadnici „međunarodne zajednice“ prećutno, kroz svoje izveštaje Ujedinjenim nacijama i Evropskoj komisiji „lakiraju“ i lažno prikazuju realno stanje na KiM, što je glavni problem koji je prisutan i danas.

Ni posle istupa švajcarskog ambasadora, koga već podržavaju na Zapadu, neće doći do obustavljanja isplata „prvoboračkih penzija“ lažnim pripadnicima OVK, jer je EU sada u mat-poziciji zato što su „sve vodeće zemlje Unije priznale nezavisnost Kosova“.

Vodeće zemlje EU svesno prećutkuju tu činjenicu, do onog momenta dokle Kosovo faktički ne postane nezavisno i zato neće pokretati pitanja odlivanja novca iz evropskih fondova na nelegalan način.

„Onog momenta kad obezbede taj ključni cilj da Kosovo postane nezavisna država, onda će se oni oštro okomiti na kosovske institucije da prekinu sve nelegalne tokove novca i odlivanje iz evropskih fondova prema veteranima OVK i nekim drugim procesima i pojavama na KiM“, zaključio je Stojanović.

(Sputnjik)