Ispred Hrama Svetog Save doček Vladimira Putina (VIDEO)

Predsednika Rusije Vladimira Putina danas će ispred Hrama Svetog Save dočekati gradjani kako bi ga pozdravili.

Predstavnici Srpske napredne stranke pozivaju pristalice putem društvenih mreža da dočekaju Putina i „šetaju za pristojnu i normalnu Srbiju koja ume da ceni prijatelje“.

Zvanično, skup je jedino najavilo Udruženje Centar za razvoj Beograda koje tvrdi da za to nema zvaničnu podršku Vlade Srbije niti vladajućih partija.

Na društvenim mrežama najavljeno je okupljanje u centru grada, kod palate Albanija, od 14 časova odakle će u 17 časova krenuti u šetnju do Hrama Svetog Save.

Prema objavama na društvenim mrežama na skup će doći gradjani iz cele Srbije, a poslanik SNS Vladimir Djukanović je na Tviteru napisao da se nada da će u Beograd stići veliki broj autobusa.

„Idiotima koji će danas da fotografišu buseve poručujem da ne moraju da se trude. Ja ću ih fotografisati jer se nadam da će ih biti ogroman broj“, napisao je Djukanović.

Na sajtu Grada Beograda navedeno je da je trasa kretanja osoba koje će prisustvovati tom dogadjaju Studentski trg – Vasina – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Slavija – Bulevar oslobodjenja.

Navedeno je i da će zbog dolaska velikog broja gradjana na skup u centru grada od 14.00 do 21.00 biti usporen saobraćaj, sa povremenim obustavama u Nemanjinoj ulici, Kneza Miloša i Takovskoj, od Mostarske petlje do Cvijićeve ulice, u Bulevaru kralja Aleksandra, od Takovske do Batutove, u Sarajevskoj ulici, Savskoj, Milutina Milankovića, Vladimira Popovića, Ruzveltovoj i Bulevaru vojvode Bojovića.

Putin bi oko 18.00 trebalo da obidje hram sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, gde će ih dočekati srpski patrijarh Irinej.

