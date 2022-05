Ivančić: Vučić u Srbiji razvija i širi mentalitet kasarne

Novinar i pisac iz Hrvatske Viktor Ivančić ocenio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić u društvu širi i razvija „mentalitet kasarne“.

„Medijski pogon Vučiću služi da u Srbiji razvije i proširi mentalitet kasarne, gde će se politička svakodnevica odvijati od jedne do druge sirene za uzbunu“, rekao je Ivančić u intervjuu za vojvodjanski portal Autonomija.

Ocenio je da je politički instinkt koji Vučić demonstrira „u osnovi fašistički“, ako se kao jedno od notornijih obeležja fašizma prepozna odbijanje mogućnosti demobilizacije.

„Mnogi balkanski lideri s nostalgijom se sećaju puščane vatre na bojištima, no kod Vučića je to i izraženije i aktivnije nego kod drugih – on se čvrsto drži devize da je rat okončan zato da nikada ne završi, mada pucnjava, dakako, nije nužna. Svi elementi fašistoidne dinamike su tu“, kazao je Ivančić.

Precizirao je da su ti elementi: nacija kao mučeničko-agresivna zajednica, život kao neprestana borba, kao večita ugroženost i fokusiranost na neprijatelja koji kontinuirano preti, kao sudbinska bitka za opstanak u uslovima permanentnog vanrednog stanja.

Ivančić je rekao da je Srpska pravoslavna crkva, „kako bi nastavila širiti nacionalističko zlo“, možda i mogla na svoj tron postaviti pogodniju ličnost od aktuelnog patrijarha Porfirija, „ali ne i pogodniju dvoličnost od njegove“.

Naveo je da mu se ideja „srpskog sveta“ čini kao neka vrsta „ideološke masturbacije, koliko opasne, toliko i dosadne“.

„Kao da leš Slobodana Miloševića svako malo ustaje iz groba pod drugim imenom zato da bi se vratio još dublje u njega“, ocenio je Ivančić.

Govoreći o stogodišnjici rodjenja prvog predsednika nezavisne Hrvatske Franje Tudjmana, on je ocenio da kako vreme odmiče, njegove loše osobine se sve lakše zaboravljaju, a dobre sve lakše izmišljaju.

„Tako Tudjman iz današnje legende jedva da ima ikakvih dodirnih tačaka s autokratom koji je u živome stanju vladao ovom zemljom i unesrećivao njene stanovnike iz dana u dan“, kazao je Ivančić.

On je ocenio da su ratoborni javni nastupi aktuelnog predsednika Hrvatske Zorana Milanovića u najužoj vezi s izostankom faktičkih ovlašćenja kojima raspolaže.

„Današnja Milanovićeva retorika, na primer, izrazito je militaristička, tu sve pršti od glorifikacije vojske, salutiranja i ljubavi prema uniformi, sve do dodeljivanja ordena ratnim zločincima, a u vreme rata, kada je bio biološki najpodesniji za borbu, današnjem verbalnom ratniku nije padalo na pamet da s puškom u ruci brani svoju zemlju“, naveo je Ivančić.

Ocenio je da je lideru Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini Draganu Čoviću jedino stalo do „nacionalno zapišanog atara unutar kojeg će moći koncentrisati svoju vlast i cediti sve resurse.

„Dakle, ono što Dodik već ima. Odatle ponovno zazivanje ‘trećeg entiteta’. Sve izvan tog atara, uključujući Hrvate, nije u sferi njegovog interesa“, ocenio je Ivančić.

(Beta)

