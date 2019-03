Ivanović: Cilj ujedinjenja DS nije samo rušenje režima, istraga politički obračun

Član Predsedništva Socijaldemokratske stranke i predsednik njenog beogradskog odbora Aleksandar Ivanović ocenio je da cilj ujedinjenja Demokratske stranke (DS) nije samo rušenje režima već da se stvori stranka proevropske gradjanske opcije koja će biti u stanju da odgovori na pitanje šta posle njegovog rušenja.

„Nemoguće je da se suprotstavimo ovoj hobotnici bez stvaranja jake stranke i okupljanja svih resursa na jednom mestu. Bez obzira na to da li imate ‘nova’ ili ‘stara’ lica, ako nemate jaku infrastrukturu i organizaciju u svim delovima Srbije, svaka ideja o promeni je osudjena na propast“, rekao je Ivanović za novi broj nedeljnika NIN.

On je rekao da cilj ujedinjena DS nije samo rušenje ovog režima, navodeći da će se to „sigurno desiti, koliko god to nekima delovalo nemoguće, doći će i taj dan, srušiće se kao kula od karata u 24 sata“.

„Naša želja i obaveza je da stvorimo ponovo kredibilnu stranku socijaldemokratske orijentacije koja bi bila jedinstven i kompaktan stožer proevropske gradjanske opcije, stranku koja će biti u stanju da pruži odgovor na pitanje – a šta dan posle rušenja ovog režima“, rekao je Ivanović, govoreći o savezu sa DS i Zajedno za Srbiju.

Ivanović je rekao da „apsolutno nije“ razmišljao o povlačenju, umesto što se javno angažovao još više nakon ubistva njegovog strica lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.

On je rekao da je pokušao krajem 2017. kao mnogo puta ranije, da ubedi strica da se makar na neko vreme skloni iz Kosovske Mitrovice, ali ga je lider GI SDP prekinuo i zamolio da mu to ne radi.

„Da spustim glavu pred tim i takvim ljudima? Pa to bi značilo da sam im priznao da su pobedili i da sam odustao od svega u šta sam verovao ceo život“, rekao mu je tada stric, ispričao je Aleksandar Ivanović.

Za izjave sa srpske i albanske strane o istrazi, on je rekao da ih doživljava isključivo kao politički obračun.

„Kada istragu o ubistvu opteretite politikom, onda smanjujete mogućnost da se sazna ko stoji iza Oliverovog ubistva. Moja porodica nikad neće odustati od borbe da saznamo ko je taj koji je odlučio i naredio:’Sad je dosta, likvidirajte ga'“, rekao je Aleksandar Ivanović.

