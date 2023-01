Ivanović: Nemoguće je da bezbednosne službe ne znaju ništa o Oliverovom ubistvu

Bratanac ubijenog političara Olivera Ivanovića, advokat Aleksandar Ivanović, izjavio je danas da je nemoguće da centri moći, odnosno, bezbednosne službe, ni posle pet godina ne znaju ništa o ubistvu njegovog strica.

Ivanović je za Radio Kim rekao da na severu Kosova ne može ništa da se desi a da to ne zna KFOR, srpske bezbednosne službe ili da to ne znaju bezbednosne službe iz Prištine ili bilo ko iz centara moći.

„To je prosto nemoguće. Sada, kada ih slušate kako analiziraju sadašnje nemile dogadjaje, vi shvatite iz njihove priče, da se hvale kako oni imaju apsolutnu kontrolu i kako sve vide. Ta kontrola nije uspostavljena u poslednjih šest meseci. Ta kontrola i sa srpske strane i medjunarodne zajednice i od strane Prištine postoji tamo od završetka sukoba“, rekao je on.

„Postavlja se pitanje – gde su rezultati te kontrole od 16. januara 2018. godine kada je Oliver ubijen. Dajte da vidimo gde su te vaše analize, gde su ti vaši obaveštajni podaci. Kako je moguće da u centru Kosovske Mitrovice ne možete da pribavite podatke o tome ko je danima pratio i ko je ubio čoveka koji se bavio javnim poslom, odnosno politikom“, pita Ivanović.

Dodao je da se s ove vremenske distance, iako se to od početka znalo, vrlo jasno može zaključiti da je reč o politički motivisanom ubistvu.

„Oliver je nekome smetao u toj političkoj igranci koja se odvija dole i on je zato ubijen. Očigledno da je reč o moćnom pojedincu ili grupaciji koja definitivno ima spregu i s kriminalom i politikom, jer se prosto jako vidi i oseća u vazduhu da nema spremnosti ni dan-danas da se to ubistvo rasvetli do kraja“, smatra on.

Konstatovao je da se nadležni organi ne bave dovoljno profesionalno slučajem Olivera Ivanovića.

Osim odredjenih predistražnih radnji, dodao je, javnosti nisu poznati bilo kakvi drugi ozbiljniji koraci koje je napravilo srpsko pravosudje u cilju rasvetljavanja ubistva Olivera Ivanovića. S tim u vezi, Aleksandar primećuje da se u Beogradu mnogo više angažuju kada istražuju kradju automobila neke vidjenije osobe, nego što su angažovani na rešavanju Oliverovog slučaja.

„Ceo slučaj je obavijen nekim velom tajni, ne znam zašto. Poredjenja radi, i to ponavljam često – vi s druge strane imate jednu grupu koja se procesuira trenutno, u pitanju je grupa Veljka Belivuka“, naveo je on.

„Imali smo priliku da na udarnim terminima na televizijama s nacionalnom frekvencijom gledamo neke scene koje liče kao da su iz horor filmova i sad taj slučaj nije pod velom tajni, a nekako iz nekog neobjašnjivog razloga je Oliverov slučaj pod velom tajni. Nemam racionalno objašnjenje za tako nešto. Dakle, prosto mogu da kažem da se u Beogradu ne dešava ništa specijalno“, naveo je Ivanović.

S druge strane, ukazao je i na manjkavosti u postupku u Prištini. Kao primer je naveo činjenicu da su u prethodnom periodu odredjeni zaštićeni svedoci odustali od svedočenja. Uveren je da su upravo oni bili oslonac tužilaštvu, ali i celoj optužnici.

„Ti svedoci su odustali od svog svedočenja pod istim izgovorom – da su zabrinuti za ličnu bezbednost. Te institucije nisu bile kadre čak ni da zaštite njihov identitet. Dakle, u pitanju je neko moćan ko može da dopre i do identiteta tih osoba, da pošalje pretnju. Oni se svi naravno plaše za svoj i život članova porodice, tako da to u ovom trenutku govori da i dalje ne postoji spremnost da se to reši na adekvatan način“, rekao je bratanac Olivera Ivanovića.

Po njegovom mišljenju, glavna prepreka u rasvetljavanju ubistva Olivera Ivanovića i u srpskom i u kosovskom pravosudju je isključivo trenutna politička klima.

Ipak, veruje da će doći momenat kada će postojati iskrena namera da se ovo ubistvo rasvetli, te da će u nekom trenuku, kako kaže, sve ono što već godinama kruži u nekim bezbednosnim krugovima, dobiti svoj epilog.

(Beta)

