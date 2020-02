Ivošević: Odluku o bojkotu izbora u Šapcu i Paraćinu treba prepustiti onima koji su tamo na …

Profesor i nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević izjavio je danas gostujući na TV Šabac da odluku o bojkotu ili izlasku na izbore u Šapcu i Paraćinu treba prepustiti onima koji su tamo na vlasti i koji u komunikaciji sa svojim gradjanima treba vide da li je dobro jedno ili drugo.

Rekao je da je bojkot na republičkom i pokrajinskom nivou apsolutan, ali da bojkot mora imati izuzetke kada je reč o jedinicama lokalne samouprave „koji će se vrlo strogo i usko primenjivati“.

„Cilj opstrukcije izbora je da se obezbede ne samo demokratski izbori već da se obezbedi demokratija u jednoj zemlji. I ako u Šapcu ili Paraćinu već imate ljude koji su u demokratiji jer su dobili prethodne izbore, šta će se desiti ako i tamo bude opoziva i ako tamo gradjani koji su glasali za njih ranije ne glasaju ovoga puta nego bojkotuju izbore“, rekao je Ivošević.

On je ocenio da će se na taj način izgubiti demokratija u Šapcu i Paraćinu.

„Ako su gradjani već iskazali svoje stavove u odnosu na te organe vlasti tamo, onda te gradjane tamo treba poštovati jer to je njihova slobodno izražena izborna volja“, rekao je Ivošević.

Ivošević je komentarišući izjavu predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića da je „bojkot je jedini način da se ovom zlu stane na put“ upitao „ko je zlo u Šapcu, ko je zlo u Paraćinu, da li su to oni koji su sada tamo na vlasti“.

„To su ljudi koji su uveli demokratiju u tim lokalnim samoupravama, u teškim uslovima prethodnih izbora. Ako bi on (Jeremić) rekao da je i tamo zlo, e onda bih se izjasnio protiv onih koji su tamo na vlasti. A mislim da mu to nije ni palo na pamet jer on vrlo dobro zna gradonačelnika Šapca i njegove zasluge za oporav demokratije u ovoj zemlji“, rekao je Ivošević.

(Beta)