Ivošević: U interesu gradjana je da glasaju protiv promene Ustava, koga Vučić najviše krši

Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević izjavio je danas da ustavne promene koje se odnose na pravosudje jesu bolje od važećih, ali, pošto Akt o promeni Ustava, usvojen u Skupštini, sadrži poluge političkog uticaja na pravosudne organe, a naročito na javna tužilaštva, u interesu je gradjana da izadju na referendum i glasaju protiv ustavnih promena.

Ivošević je za današnji broj lista „Nova“ rekao da gradjanima nije omogućeno da se „detaljno upoznaju sa njegovim odredbama, kako bi u referendumskom izjašnjavanju izneli vlastito mišljenje, a ne sledili tudje“.

„Tako bi zaštitili i institucionalnu čast najvišeg predstavničkog tela zemlje, kojem ne priliči da promena Ustava bude sprovedena u skupštinskom sazivu bez opozicije, zbog čega joj je i mandat drastično skraćen“, rekao je Ivošević.

Na pitanje ko najviše krši Ustav u Srbiji, Ivošević je odgovorio da to najčešće radi predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić.

„Umesto da kao šef države brine o njenom jedinstvu i ustrojstvu, on ustavnu podelu vlasti prisvaja pa najavljuje donošenje, noveliranje ili ukidanje zakona – iako je to posao Narodne skupštine, utvrdjuje i sprovodi unutrašnju i spoljnju politiku zemlje – iako je to posao Vlade, saopštava ko jeste a ko nije učinilac kažnjivog dela – iako je to posao sudova, umesto tužilaštva i suda ispituje dokaze, kao u slučaju pogibije Stanike Gligorijević na naplatnoj rampi u Doljevcu, nakon čega su sa snimka nesreće nestala dva minuta ključna za identifikaciju vinovnika nesreće“, rekao je Ivošević.

Ivošević je kazao i da se „obavljajući privatno – pravnu funkciju predsednika političke stranke (kao udruženja gradjana) Vučić udobno smestio u sukob interesa koji je zabranjen članom 6 stav 1 i članom 115 Ustava“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.