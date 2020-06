Izglasana nova vlada na Kosovu: Da li će Hoti biti „premijer iz senke“ (foto)

Avdulah Hoti, novi premijer privremenih prištinskih institucija iz Demokratskog saveza Kosova, dugogodišnji je član te stranke, koju je osnovao Ibrahim Rugova, ekonomista po obrazovanju, britanski doktorant, a važi za tihog, mada „tvrdog“ čoveka, ali se u Prištini veruje da će biti „premijer iz senke“ svog političkog mentora, šefa DSK, Ise Mustafe.

Avdullah Hoti, the new Prime Minister of Kosovo, according to the decision of the Constitutional Court https://t.co/Oxv01S9CCf pic.twitter.com/TprPUAZy5R

— Oculus News (@Oculusnews) May 29, 2020