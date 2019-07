Izmena Zakona o izvršenju: Ne možete ostati bez stana zbog duga od 5.000 evra

Vlasnik više neće moći da ostane bez stana zbog duga manjeg od 5.000 evra, najvažnija su izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbedjenju kojima se propisuju i posebna pravila o tome ko može da bude kupac nepokretnosti iz izvršenja.

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović obrazlažući predložene izmene rekla je danas da će novim pravilima biti sprečene zloupotrebe koje su primećene u dosadašnjoj primeni Zakona o izvršenju i obezbedjenju.

Kako je istakla, dešavalo se da se pravnici iz uskog kruga pojavljuju kao kupci nepokretnosti koje prodaju javni izvršitelji. Novo pravilo je da se kao kupac ne može pojaviti javni izvršitelj, njegov zamenik, pomoćnik ili član porodice do četvrtog stepena srodstva.

Ministarka Kuburović je najavila da će se od 1. jula 2020. javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti organizovati isključivo preko elektronskog nadmetanja. Zainteresovani će se nadmetati pod šifrom, kupovine će moći da se prate i time će, kako očekuje, biti sprečene zloupotrebe.

Kada je reč o izvršenju koje se odbija od plate, ono može iznositi do polovine zarade, a ukoliko je reč o minimalnoj zaradi izvršenje ne sme biti veće od njene četvrtine. Ako je propisano izvršenje na penziji, odbitak može biti do njene trećine, odnosno do četvrtine ako je penzija minimalna.

Jedna od najvažnijih izmena, prema rečima predlagača, jeste da se jedina nepokretnost fizičkog lica, ne može prodati radi namirenja potraživanja iz komunalnih usluga ukoliko je dug manji od 5.000 evra.

Zakon propisuje i novčane kazne za dužnike koji skrivaju, oštećuju ili umanjuju svoju imovinu i time sprečavaju izvršitelja da uradi svoj posao.

Novčana kazna predvidjena je i za sva druga lice koja ometaju ili sprečavaju sprovodjenje izvršenja i ona može iznositi od 10.000 do 200.000 dinara za fizička, odnosno od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica

