Izvori: Eventualni pad Haradinajeve Vlade ne znači i održavanje vanrednih izbora

Eventualni pad kosovske Vlade premijera Ramuša Haradinaja, o kojem se sve češće govori, ne mora nužno da znači i održavanje vanrednih izbora, smatraju dobro obavešteni izvori na Kosovu.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj juče nije isključio mogućnost da je to njegova poslednja nedelja na čelu Vlade i izjavio da se ne plaši izbora do kojih može doći ako padne Vlada zbog mogućnosti povlačenja Demokratske partije Kosova (DPK).

„Izbori su zdravi i moj saveznik može odlučiti da napusti Vladu. Ja se ne plašim izbora iako se oni mogu dogoditi vrlo brzo“, izjavio je Haradinaj za Syri.net.

Haradinaj je ranije ovog meseca, povodom godišnjice masakra u Račku, najavio mogućnost da zbog stava o taksama na robu iz Srbije i BiH on bude smenjen.

„Obećavam da ću nastaviti ovaj put. Ako me velika sila (SAD) i podmetanja budu oborili (sa vlasti) i van Vlade ću nastaviti ovaj put. Kako sa ulice, tako i sa njive ili iz šume. I ako budem iza rešetaka, gde je baš dobro, ja ću nastaviti (da delujem), ali naše (albansko) pravo niko ne može da dovede u pitanje. To treba da shvate svi i niko nas ne može pokolebati. Mi ćemo ići ovim putem“, kazao je Haradinaj.

Prema kosovskom zakonodavstvu, Vlada pada u slučaju izglasavanja nepoverenja od najmanje 61 poslanika Skupštine Kosova i ako ne bude izglasan zakon o budžetu za odredjenu godinu.

Na sednici Skupštine Kosova 31. januara na dnevnom redu će se naći predlog Zakona o budžetu Kosova za 2019. godinu i tada će biti jasno za šta će se DPK odlučiti.

Izglasavanje nepoverenja Vladi Kosova ili njeno obaranje neusvajanjem zakona o budžetu ne znači i održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Predsednik Kosova prema Ustavu ima pravo da nakon konsultacija sa svim parlamentarnim strankama odredi novog mandatara za sastav Vlade.

Prema izvorima agencije Beta, moguće je da će tako i postupiti, imajući u vidu nedvosmislen stav predstavnika medjunarodne zajednice, posebno SAD, da ne bude novih izbora i da se tokom ove godine postigne sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.

Održavanje vanrednih izbora oduzelo bi najmanje tri do četiri meseca zato što Kosovo još nema ni konstituisanu Centralnu izbornu komisiju (CIK), jer je prestao mandat pre više od godinu dana i predsednik Kosova Hašim Tači nije ukazom imenovao nove članove CIK-a.

Rok za zakazivanje vanrednih izbora je od 30 do 45 dana. To znači da bi Kosovo u tom slučaju imalo vladu najranije do kraja maja.

Eventualnim odlaskom Haradinaja sa čela Vlade sa vlasti bi otišao čovek koji se najodlučnije suprostavljao ideji predsednika Kosova Hašima Tačija o korekciji granica ili razmeni teritorija sa Srbijom.

(Beta)