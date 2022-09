Janjić: Amerika pokušava da uozbilji kosovski dijalog

Politički analitičar Dušan Janjić izjavio je danas da postoji „više papira“ koji se odnose na rešavanje kosovskog pitanja, a koji više ne govore o razgraničenju Srbije i Kosova.

Janjić je agenciji Beta kazao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici skupštine Srbije potvrdio da Zapad sprema novu „armaturu“ za Kosovo, „što ukazuje da je video jedan od papira u opticaju“.

Prema pisanju medija, plan Nemačke i Francuske predvidja da sledeće godine, posle 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, počne nova faza u dijalogu Beograda i Prištine, a zatim nakon još 10 godina, kada EU bude spremna da se proširi i uključi Zapadni Balkan, da dodje do konačnog formalnog sporazuma o priznanju, kao preduslova za članstvo Kosova i Srbije u EU.

Navodi se i da bi sledeće godine Srbija trebala da umesto priznanja, prihvati postojanje nezavisne republike Kosovo.

„Vučić se zaleteo kada je nove predloge Zapada nazvao ‘armaturom’, jer to ne zvuči dobro. On je u republičkom parlamentu dobro opisao neke nove tačke, koje po njemu, predstavljaju ponudu novog formata. Na to je reagovao Miroslav Lajčak koji je u Prištini po prvi put napao Vučića rekavši da nema nikakvog novog formata u rešavanju kosovskog pitanja. Iskustvo me uči da kad Lajčak kaže da nečeg nema, onda to sigurno postoji“, rekao je Janjić.

Na pitanje Bete da li postoji plan savetnika nemačkog kancelara Olafa Šolca i francuskog predsednika Emanuela Makrona o Kosovu u 13 tačaka, Janjić je kazao da su se u poslednja dva tri meseca SAD intenzivno uključile u rešavanje kosovskog pitanja, „pokušavajući da uozbilje ceo proces“.

„SAD insistiraju da se prvo savlada bezbednosna situacija na terenu, kao što su to uradili 31. jula. Takodje, SAD insistiraju i na novom formatu i ovaj dokument sigurno postoji. Tajming koji se spominje u tom dokumentu, a koji su objavili albanski mediji, potpuno odgovara metodologiji rada američke administracije“, rekao je Janjić.

Upitan da li iza tog dokumenta stoje SAD, Janjić je podsetio da je Džozef Bajden još 2016. godine u Beogradu rekao da neće doći do punog priznanja nezavisnosti Kosova, ali da se nekom vrstom rešavanja statusa mora okončati faza normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

„To isto je uradio i Donald Tramp, kada je u Vašingtonu potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova. Ideja dve Nemačke, kako se to spominje, je potpuno racionalna i jedina moguća. A u stvari američka tačna formulacija je da priznanje ima više boja i da jedna od tih boja priznanje postojanja Republike Kosovo“, ocenio je Janjić.

Dodao je da u EU nema jedinstva po pitanju Kosova i da su zbog toga morale u pomoć da priskoče SAD.

Na pitanje da li će vlast u Srbiji prihvatiti „postojanje“ Republike Kosovo, Janjić je naveo da je Srbija s Briselskim dijalogom faktički prihvatila razgovore s nezavisnim Kosovom.

„Vučić već priprema javnost za svoj odgovor i taj odgovor, koji neće odmah uslediti, biće da će Srbija učestvovati u dijalogu na tu temu“, kazao je analitičar.

Po njegovim rečima, ukoliko se na Kosovu nastavi s konfliktima, SAD će preći na plan B.

„Plan B podrazumeva upravljanje sukobima i destabilizaciju koju bi SAD kontrolisale. U takvim okolnostima, SAD bi nametnule rešenje obema stranama u sukobu“, zaključio je Dušan Janjić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.