Janjić (Beta): Porazno za parlament što se bavi opozicijom koje nema u Skupštini

Glavni i odgovorni urednik agencije Beta Dragan Janjić izjavio je danas da u novom sazivu Skupštine Srbije nema opozicije i da je zbog porazno što su se poslanici vlasti njome bavili na sednici u sredu.

Tokom gostovanja na TV N1, Janjić je ocenio da su se u parlamentu opoziciono ponašali samo predstavnici manjinskih stranaka, za koje je rekao da su „dosta dobro“ nastupili, ali da je to poraz parlamentarizma.

„I to je jedan od razloga za rano raspisivanje izbora, jer i (predsedniku Srbije Aleksandru) Vučiću postaje jasno da ova vrsta parlamenta ne moze biti dobrodošla ni u medjunarodnoj zajednici. Porazno je kad poslanik iz Novog Pazara kaže većini – vi ne možete da saslušate ni nas trojicu“, istakao je Janjić.

Ocenio je da već sada otpočela kampanja za izbore najavljene za 2022. godinu i dodao da će sve što se bude radilo imati veze s njima.

„Ova Vlada će biti kao neka vrsta izbornog i kriznog štaba, koji će da se bavi poslovima vezanim za kovid, ali njen glavni zadatak će biti priprema sledećih izbora“, kazao je Janjić tokom gostovanja na TV N1.

Govoreći o rešenjima za ministre, Janjić je ocenio da su najveće iznenadjenje Gordana Čomić i Nikola Selaković, a da postavljanje Darije Kisić Tepavčević izgleda kao neka nagrada.

„Da je došla na mesto ministarke zdravlja, mogli bismo misliti da je takva odluka. S obzirom na to na šta je izabrana, to je samo neka nagrada, to tako izgleda“, rekao je Janjić.

(Beta)

