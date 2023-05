Janjić: Na Kosovu neće biti rata, ali ustanak je moguć

Politički analitičar Dušan Janjić izjavio je da su današnji sukobi na severu Kosova epilog jednostarnih politika kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Janjić je agenciji Beta kazao da Kurti dosledno sprovodi jednostrane odgovore na jednostrane akcije Beograda.

„Ta politika reciprociteta je morala kad tad da dovede do situacije da se policijom nameće volja narodu, a da narod odgovara, za sada pojedinačno pucnjavom, a uskoro ako bude trebalo i masovnim ustankom“, rekao je Janjić.

Dodao je da su svi u Kvint grupi (SAD, Nemačka, Italija, Francuska, Velika Britanija) znali da će na Kosovu doći do sukoba.

„Kurti ima veliku podršku od Francuza i Britanaca za izazivanje sukoba na severu Kosova. Nadam se da sukobi neće dugo trajati, mada ne isključujem mogućnost da bude i mrtvih. Ova situacija potpuno diskredituje politike reciprociteta Vučića i Kurtija, kao i evropski model normalizacije“, naglasio je Janjić.

Istakao je da se način na koji je Miroslav Lajčak vodio proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, završio oružanim sukobima.

„Zemlje Kvinte će sada pokušati da ne dozvole da u narednih mesec dana bude masovnih pucanja na severu Kosova. Pitanje severa Kosova sada će se rešavati mimo modela formiranja Zajednice srpskih opština i mimo Kurtijevog modela da Srbima ne da ništa“, ocenio je analitičar.

Naveo je da je vlast u Srbiji stavila vojsku u stanje najvišeg stepena borbene gotovosti da bi pokazala da je navodno uz narod.

„Ova vlast je već načeta u Beogradu i sada mora da pokaže da je uz narod na Kosovu. Vojska se diže da bi se umanjila politička šteta, ona sigurno neće ući na Kosovo. Rata neće biti. Ako bude trebalo podići će se rasformirana civilna zaštita i policajci koji su prošle godine napustili kosovsku policiju. Srbi će, ako bude trebalo, paravojno kontrolisati sever Kosova“, smatra Janjić.

U Zvečanu i Leposaviću danas je došlo do sukoba između Srba i kosovske specijalne policije koja je asistirala novoizabranim gradonačelnicima da uđu u opštinske zgrade.

Čuli su se pucnji, upotrebljeni su suzavac i šok bombe, dok je jedno policijsko vozilo zapaljeno.

Veliki broj Srba sa severa Kosova danas je organizovano autobusima krenuo u Beograd na miting Aleksandra Vučića.

(Beta)

