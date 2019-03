Janjić: Pitanje je zašto Beograd nema svoju političku platformu za Kosovo

Predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose Dušan Janjić izjavio je danas da je donošenjem Platforme i formiranjem političkog tima Priština korak ispred Beograda i da srpske vlasti treba da se zapitaju zašto oni nisu doneli takav dokument.

„Priština je sada stekla značajnu prednost nad Beogradom gledano očima Brisela i Vašingtona. Donošenje Platforme bio je jedan od poslova na koji se Priština obavezala u Briselu. Ona sada ima svoju političku platformu koja je usvojena u parlamentu, čemu je prethodila procedura konsultacija i kojoj samo dve opozicione stranke nisu pružile podršku. Nažalost, Beograd to nema“, rekao je Janjić za agenciju Beta.

On je kazao da bi sada Beograd trebalo da postavi sam sebi pitanje zašto Srbija nema takvu političku platformu.

„Marko Djurić bi sada trebalo sam sebi da postavi pitanje zašto nema političke platforme i političkog tima u kojem bi bili i predstavnici opozicije“, naveo je Janjić.

Prema njegovim rečima, Platforma ima svoje loše i dobre strane.

„Te dobre strane su što ona definiše okvir za pregovore i procedure izveštavanja što do sada nije bio slučaj, jer se dijalog u Briselu odvijao izvan očiju javnosti do sada“, kazao je on.

Ozbiljnu slabost Platforme, Janjić vidi u postavljanju maksimalističkih ciljeva Prištine.

„Platforma predvidja puno priznanje Kosova od strane Srbije i medjusobno priznanje, teritorijalni status kvo, to su maksimalistički zahtevi koji mogu da spreče dijalog“, rekao je on.

Janjić je istakao da je to opasnost i za Prištinu i da ona treba da brine zbog takve slabosti, koja može da blokira kosovsku delegaciju u daljim pregovorima.

„Ne razumem zašto se Marko Djurić sekira, jer teško je očekivati da se maksimalistički ciljevi mogu ostvariti, tu postoji Srbija sa svojim interesima, ali i interesi stranih sila“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, sadržinska slabost Platforme je i to što pokušava da izbegne „bezbednosni paket“, odnosno pitanje članstva u NATO.

„Kosovo ide ka NATO-u i to pitanje mora da bude deo dogovora, ne može se rešiti bez saradnje sa Srbijom. To je velika slabost Platforme i samim tim velika šansa za Srbiju“, rekao je Janjić.

Janjić je kazao i da se konačni sporazum ne može postići na maksimilističkim ciljevima, već da to mora da bude održivo rešenje koje se zanisva na kompromisu.

On je ukazao i da se može smatrati da je Beograd izjavama ministra Ivice Dačića i Aleksandra Vulina o razgraničenju napravio „taktički potez“ i izneo svoje maksimalističke ciljeve.

„Ta Platforma se ne može potcenjivati i ignorisati. Ona sada treba dobro da se prouči i da se pronadje odgovor na takve zahteve“, rekao je on.

Platforma, koju je izradila Državna delegacija za dijalog sa Srbijom i koja je danas usvojena u Skupštini Kosova predvidja recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom, ukidanje Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

Povodom usvajanja Platforme, predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ocenio je da je usvajanjem Platforme Priština poslala poruku da je za nju završen dijalog sa Beogradom.

(Beta)