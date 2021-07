Janjić: U dijalogu Beograda i Prištine nešto mora i da se isporuči

Analitičar Dušan Janjić je danas rekao da bi se „moglo očekivati“ da će 19. jula u Briselu, na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija, doći do napretka u dijalogu jer, kako je ocenio, „dosta se razvlačilo i mora nešto da se i isporuči“.

Janjić je rekao agenciji Beta da, na osnovu onoga što je objavljeno, „treba očekivati da će se postići dogovor o otvaranju grobnica u traganju za nestalim licima“, a od kojih su, kako je ukazao, „neke i na Kosovu“.

„Najverovatnije će biti postignut dogovor o sistemu prenosa struje sa severa (Kosova) u Srbiju i koja elektrodistribuciona kompanija će to raditi“, očekuje on, a ako dodje do toga, biće „ukinuti veo mistifikacija, zloupotreba i priča“ i o jezeru Gazivode.

Janjić je rekao da „treba očekivati“ početak razgovora o implementaciji Zajednice srpskih opština (ZSO).

„Pretpostavljam da je to dogovor kako ići dalje u pravljenju statuta (ZSO) ili možda kako prodiskutovati ponovo šta je to što može biti implementirano o ZSO“, rekao je on.

Janjić je rekao i da je to što je nabrojao, „maksimalno što bi se moglo očekivati“ od sastanka 19. jula u Briselu.

„Pretpostavljam da je i Prištini i Beogradu, i Kurtiju i Vučiću, jasno da ne mogu ovako, skoro godinu i po, bez ikakvog napretka (u dijalogu) i, sve u svemu, dosta se razvlačilo, mora nešto da se i isporuči“, rekao je on.

Vučić i Kurti sastaće se 19. jula u Briselu u okviru nove runde dijaloga Beograd-Priština, uz učešće visokog predstavnika EU Žozepa Borela i podršku posrednika EU Miroslava Lajčaka.

To je 13. jula izjavio Borelov portparol Peter Stano i ocenio da je bilo napretka na poslednjem tehničkom dijalogu, kao i na prethodnim sastancima.

Stano je naglasio je da je cilj dijaloga „uzajamno prihvatljiv konsenzus i kompromis kako bi se došlo do pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa“ Srbije i Kosova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.