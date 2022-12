Janjić: Vučić nema kontrolu nad svim naoružanim ljudima koji drže barikade

Direktor Foruma za etničke odnose, Dušan Janjić, izjavio je danas da je Beograd legalizovao politiku barikada na severu Kosova preko Saveta za nacionalnu bezbednost „gde je najistureniji igrač Aleksandar Vučić“, ali da sada Vučić nema kontrolu nad svim naoružanim ljudima koji drže barikade.

Janjić je agenciji Beta kazao da su na barikadama Srbi pod radnom ili političkom obavezom, ali i naoružani i maskirani ljudi koje kontrolišu razne domaće i strane bezbednosne službe.

„Naoružani čuvari barikada pripadaju raznim bezbednosnim strukturama i navijačkim grupama. Na deo tih struktura i navijača Vučić ima uticaj i kontrolu, ali medju njima se nalaze i oni koji su završili obuku na Zapadu ili u kampovima ruskog ‘Vagnera’ i na njih veći uticaj imaju Zapad i Moskva nego Beograd. Vučić u ovom trenutku ne može da kontroliše protest na severu Kosova, iako će na kraju zbog učinjenih grešaka on biti najodgovorniji za posledice koje mogu da proisteknu“, ocenio je Janjić.

Po njegovim rečima, što duže budu trajale barikade, kontrola Beograda će biti sve manja.

„Najgore je kada država dodje u situaciju da kontroliše paradržavne institucije preko paradržavnih formacija. Uticaj Rusije je veći od uticaja Beograda kada je u pitanju izmicanje stvari ka oružanim sukobima. Takodje, deo vodećih ljudi iz Srpske liste je povezan s britanskim obaveštajnim službama, neki su vezani za Vučića, a jedan deo je van svake kontrole. Situacija je veoma komplikovana i sad već mnogi imaju šansu da opale prvi metak“, naglasio je Janjić.

Na pitanje Bete da li se i na koji način mogu sprečiti eventualni oružani sukobi, Janjić je kazao da u ovom trenutku nikome nije interes da do sukoba dodje.

Dodao je da napuštanje kosovskih institucija od strane Srpske liste ima za posledicu institucionalni vakuum i stvaranje bezbednosnog vakuuma.

„Srbi nisu smeli da napuste institucije, a da ne popune institucinalni i bezbednosni vakuum. Pre svega, Srbi nisu smeli da napuste sve službe unutar kosovske policije. Beograd nije osigurao bezbednost na severu Kosova nakon odluke da se napuste kosovske institucije i to je velika greška. Zbog pogrešne politike, Beograd se sada našao u zatvorenom krugu bez izlaza, a Vučić svoje greške pokušava da nadomesti organizovanjem skupova podrške“, kazao je Janjić.

Ocenio je da se ni Priština ni Beograd nisu opredelili za dijalog i normalizaciju stanja.

„Priština se, za sada, u konsultacijama sa zemljama Kvinte opredelila da ignoriše barikade i da rizik od produbljavanja bezbednosnog vakuuma rešava u skladu s kosovskim zakonima, popunjavanjem upražnjenih mesta u institucijama koje su pripadnici Srpske liste napustili“, kazao je Janjić.

Upitan koje su najveće greške počinili Beograd i Priština kada je u pitanju rešavanje kosovske krize, Janjić je rekao da se politika reciprociteta pokazala pogubnom.

„Politika reciprociteta koju je zaigrao Aljbin Kurti, a Vučić je zajedno s Anom Brnabić razgalio, direktno vodi u sukob. To je ponato iz istorije Evrope, svi ratovi izmedju evropskih naroda su započinjali zbog politike reciprociteta“, naglasio je Janjić.

Po njegovim rečima, barikade su nastavak politike reciprociteta.

„Da bi došlo do smirivanja situacije, Beograd, Priština i medjunarodna zajednica bi morali da promene politiku, ali to je sada nemoguće. U medjunarodnoj zajednici u ovom trenutku nema dovoljno svesti da je ceo Zapadni Balkan uzdrman i oni ne žele da preuzmu nikakvu odgovornost. Siguran sam da bi pojedine članice Kvinte bile veoma zadovoljne ako bi na Balkanu došlo do oružanih sukoba, da se Rusi malo raspucaju, s nadom da neće širiti rat ka njima“, zaključio je Dušan Janjić.

(Beta)

