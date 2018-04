Janković: Ima više predloga različitih aktera za formiranje opozicionog saveza

Lider Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Saša Janković izjavio je danas da predlog bivšeg gradonačelnika Drgana Djilasa za formiranje jakog opozicionog saveza nije jedini, da ima više predloga različitih aktera, da su svi ozbiljni i da ni sa jednim nisu do kraja zadovoljni.

„Dragan Djilas je uputio jedan predlog, nije to jedini predlog koji je na stolu. To je jako, jako ozbiljan posao, ogromna su očekivanja od tog našeg dogovora i mi želimo da ga uradimo kvalitetno, tako da ne razočaramo gradjane Srbije, da ovo ne bude još jedna priča od ujutru do uveče“, kazao je Janković za televiziju N1.

On je rekao da će kada budu imali dogovor sa kojim su zadovoljni i kada taj posao bude završen kako treba, izaći će pred gradjane Srbije sa takvim dogovorom, koji ima suštinu i garantuje bolji život u Srbiji slobode i pravde.

Janković je kazao da Djilasov predlog nije jedini predlog, ali nije želeo da govori o drugim predlozima. „To je jako ozbiljan posao. Zar neko misli da se preko noći može napraviti dogovor koji će promeniti realnost u Srbiji“, kazao je Janković.

Upitan da li PSG ima uslove za saradnju, Janković je kazao da PSG ima svoj predlog kako savez treba da izgleda i podsetio na 11 principa pokreta na kojima treba da se zasniva saradnja opozicije.

Navodeći da je formiranje saveza strašno odgovoran posao, Janković je istakao da ne žele da iznevere gradjane Srbije i da zato žele da pronadju najbolji način da izadju ispred gradjana sa najboljim predlogom.

„Hoću da napravimo nešto od čega će gradjani imati korist“, rekao je lider PSG i dodao da se uopšte ne bori za mesto lidera opozicije i da mu nije problem da stane u drugi red.

Upitan da li je tačno da se u prvom predlogu tražilo zamrzavanje rada u strankama, Janković je odgovorio potvrdno. „Ne možete od više malih, slabih grupica napraviti nešto jako. Mi moramo da imamo jasne politike, jasnu viziju Srbije u kojoj želimo da živimo“, kazao je on.

(Beta)