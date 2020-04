Janković: Srbija i dalje spoljnopolitički luta tražeći gazdu

U Srbiji i širom Balkana se vlasti po pravilu ne smenjuju dok se u Vašingtonu i Moskvi odluči da je vreme, i to nije sramota Amerike i Rusije, već naša, izjavio je bivši ombudsman i predsednički kandidat iz 2017. godine Saša Janković u intervjuu za portal Nova.rs.

„Evropska unije (EU) je prestala, ako je ikada i bila, da bude odlučujući faktor. Sada je u nokdaunu, i to zbog manjka vizionara, a viška birokrata na njenim ključnim pozicijama. Nadam se da će naći način da vrati pravi smisao svog postojanja, preko potreban svim evropskim narodima“, rekao je on.

Janković je ocenio da režim u Srbiji „i dalje spoljnjopolitički luta stalno tražeći gazdu, vukući Srbiju sa sobom kao otvoren kofer iz koga ispada sve. Naša zemlja prvo mora da stane na zdrave noge da bi mogla da nadje svoje mesto u svetu, ali ne kao bilo čiji vazal, već kao stabilna demokratska država koja sama bira svoje društvo i u svakom je dočekuju rado“.

„Smatram da budućnost Srbije treba da bude moderna, a Srbija deo zapadne civilizacije naroda. Mnogi su mislili da će nas proces evrointegracija neminovno dovesti do cilja, makar zemlju vodili oni koji ga neiskreno sprovode. Pokazalo se da to nije tačno“, dodao je on.

Janković je naglasio da zemlje poput Srbije „nisu stremile ka EU da bi imao ko da nam propiše debljinu gumice na tegli ajvara, već zbog velikih ideja demokratije i solidarnosti, zbog zajedničkog interesa da naš kontinent ne postane špajz Amerike, Rusije, Kine ili nekog četvrtog“.

„A ako i kada stanemo na noge i mi i druge državice južnoslovenskih naroda, kada jednom prebrodimo dečje bolesti demokratije, izvidamo rane iz prošlosti i prevazidjemo nacionalne komplekse niže ili više vrednosti, treba da nadjemo snage da se ponovo udružimo u savez koji može da odoli regionalnim i jačim vetrovima“, rekao je on.

„Srbija u kojoj bih voleo da moji potomci žive, je zemlja velikih ideja, širokih horizonata, miroljubiva i jaka, jer samo jaki mogu da garantuju mir. Zemlja čije lidere njeni gradjani kritikuju, ali niko im se u svetu ne podsmeva. A došli smo do toga da se čak i u okruženju sprdaju s našim državnim rukovodstvom, što je čini mi se još gore nego da nas mrze. Inače, nije to previše pametno i govori o njihovom kompleksu koliko i o našoj trenutnoj situaciji: ima puno toga što svako od nas treba da sredi u svom dvorištu, pre nego što se okrenemo susednom“, naveo je Janković.

„Mislim da je bila 2016. godina kada sam, kao Zaštitnik gradjana dao intervju za NIN, na naslovnoj strani je stajalo otprilike „Nije država jedan čovek“. Sada mi je deplasirano da o tome pričam, da se nadmećem u opisivanju stvarnosti koju vidi svako dete. Imamo komičare koji će to da rade mnogo kreativnije od mene“, rekao je on na pitanje da li mu se čini da u Srbiji sve rešava jedan čovek, Aleksandar Vučić.

Ceo intervju dostupan na https://nova.rs/politika/sasa-jankovic-srbija-je-imala-resenje-znace-kad-ga-ponovo-vidi/

