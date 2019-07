Jedan od pet miliona u Beogradu: Vučiću moraćeš sam na izbore ako uslovi nisu fer

Učesnici protesta Jedan od pet miliona obeležili su večeras u Beogradu sedam godina vlasti Aleksandra Vučića i „propadanja Srbije“, uz poruku da će morati sam na izbore ako ne omogući da se održe u fer uslovima.

Organizatori su, ispred zgrade predsedništva, ostavili džakove sa glasačkim listićima ne kojima su sve izborne liste nazvane „Aleksandar Vučić – Budućnost Srbije“ i naglasili da će gradjani šetati sve dok ne vrate „oteta prava, slobodu i državu“.

Učesnici protesta su na početku subotnje šetnje prošli kroz Terazijski tunel u centru grada, koji su nazvali Tunel laži jer su nameravali da na njegovim zidovima izlepe „lažna Vućićeva obećanja“.

Nalepnice su uglavnom padale, kao što se to desilo zimus na jednom od protesta, jer su zidovi tunela premazani posebnom farbom. Sada su učesnike, koliko se moglo zapaziti, snimali komunalni policajci.

Obezbedjenje protesta je navelo da su komunalci čekali gradjane u tunelu sa namerom da ih odmah kažnjavaju, ali su se ipak udaljili do izlaza iz tunela, gde su i ostali.

Kod tunela, obratio se novinar Srdjan Škoro koji je rekao da se Vučić jedino plaši bojkota izbora i pozvao „na bojkot – za narod svoj“.

On je rekao i da je kratak put do (zatvora) Zabele, i da je to zadnje odredište gde će svoju sednicu održati Glavni odbor Srpske napredne stranke i ova Vlada.

Učesnici protesta prošli su pored zgrade Politike, koju je „ova vlast srozala“, i došli pred zgradu Radio televizije Srbjie (RTS) skandirajući „RTS – SNS“.

Sa jarbola ispred zgrade skinuli su zastave sa obeležjima RTS i okačili transparente „Za slobodne izbore“ i „Za slobodne medije“, dok su ulazna vrata prekrili nalepnicama sa logom te televizije ali sa natpisom SNS umesto RTS.

Protest je, po običaju počeo u centru grada, kod Terazijske česme, gde se obratio predsednik mladih Nove stranke Uroš Eleković koji je rekao da je „režim, na čelu sa Vučićem, uzurpirao institucije, zarobio slobodu i Srbiju, i mora otići u poličku prošlost“.

„Vučiću ostaćeše zabeležen u istoriji kao kratka pauza u kojoj je Srbija, samo za tren, stala“, rekao je Eleković, navodeći da neće biti revanšizma i osvete, ali da će se zakon sprovoditi.

Na ulici, ispred kamiona odakle su se obraćali govornici, bile su položene u nizu ilustracije sa porukama kojima organizatori žele da pokažu da „Srbija za vreme vladavine Aleksandra Vučića propada“.

Tu su slike rušenja u Hercegovačkoj ulici zbog Beograda na vodi, gostovanja Aleksandra Vučića na RTS-u, fontana na Slaviji, kao i natpisi „medijski mrak“, „radnici na lizing“, „Vučić vlada suprotno Ustavu“. Takvih ilustracija i poruka bilo je više desetina.

(Beta)