„Jedini razuman i moralan korak je da Češka povuče priznanje Kosova“

Jedini razuman i moralan korak Češke vlade prema Kosovu trebalo bi da bude povlačenje priznanja njegove nezavisnosti, kaže Tomaš Evan.

Evan je međunarodni izborni posmatrač, sa iskustvom iz posmatračkih misija na Balkanu.

„Promena naše pozicije bi bila manja sramota nego nastavljanje sa priznanjem države koja nikada nije bila država i ne bi trebalo to ni da bude“, rekao je Evan za češke „Lidove novini“.

Češki stručnjak smatra da Kosovo nema nikakav poseban tretman, već da je to samo još jedan slučaj da su snažne države odlučile da povrede suverenitet druge države, u ovom slučaju Srbije i da je bombardovanje bilo „pitanje moći“. On podseća da se u dokumentima UN „najdalje došlo do termina autonomije, o nezavisnosti se nikada nije govorilo“.

Evan ističe da su neke države odlučile da povuku priznanje Kosova, i iznosi stav da bi „trebalo da Češka bude među njima“:

„Ogromna je sramota kada država menja svoj stav, ali je još veća što smo imali mogućnost da odbijemo priznanje, a nismo to uradili. Promena naše pozicije bi bila manja sramota, nego nastaviti sa priznavanjem države koja nikada nije bila država, a ne bi trebalo to ni da bude“.

On tvrdi da je stanovnicima Kosova „nakalemljen kosovski identitet, kako bi se razlikovali od Albanaca u Albaniji“. Prema njegovim rečima, to je prosto ista etnička grupa u drugoj zemlji, kakvih je, uostalom, po svetu gomila.

„Mogli smo da budemo kao Slovaci, koji imaju jedinstven stav koji podržava većina stanovništva. To ne znači da sa Kosovom imaju loše odnose, naprotiv, tamo su veoma aktivni“, zaključuje Evan.

Za odluku vlade svoje zemlje da prizna nezavisnost Kosova Evan kaže da je to bila „nekonzistentna, nemoralna i po svim pitanjima loša odluka“:

„Dok sa Albanijom nemamo istorijske veze gotovo nikakve, sa Srbijom imamo bogatu i veoma prijateljsku, dugu zajedničku istoriju. Zato se taj potez može posmatrati kao izdaja Srba.“

Evan je Kosovo uporedio sa Severnom Irskom.

„Radilo se o etničkom, religijski motivisanom konfliktu, veoma slično kao na Kosovu. Međutim, ideja da bi ministarka spoljih poslova SAD Medlin Olbrajt odlučila da bombarduje London je nezamisliva“, ističe Evan, koji ocenjuje da je, 11 godina posle jednostrano proglašene nezavisnosti, konflikt i dalje zamrznut:

„Ne bi trebalo da ulepšavamo stvarnost. Da kosovska Vlada nema eksplicitno pokriće zapadnih sila, trebalo bi svi oni odavno da završe pred sudom. Cela vladajuća garnitura – bilo oko Ramuša Haradinaja ili Hašima Tačija – je velika bruka. Na Kosovu o tome svi pričaju. Tamo je nestao veliki broj svedoka koji odbijaju da svedoče, a neki su i ubijeni.“

(Tanjug)