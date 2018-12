Jedna od mera koje razmatra Priština bila bi strašan represivni udar na Srbe

Samo vanredni parlamentarni izbori na Kosovu mogu da zaustave ove iracionalne postupke sadašnje vlade Ramuša Hardinaja, kaže analitičar Stefan Filipović povodom najave Prištine da bi mogla da uvede i nove represivne mere protiv Beograda.

Priština nema nameru da se zaustavi na uvođenju taksi od 100 odsto na srpske proizvode i to je jasno rekao i Ramuš Haradinaj, premijer takozvane države Kosovo. Iako se nije izjasnio kojim bi to represivnim merama pribegao kako bi od Beograda dobio priznanje Kosova, u kosovskim medijima se naveliko spekuliše koje bi to mete mogle biti.

Pominje se, između ostalog, i mogućnost ukidanja dinara kao platežne valute na Kosovu, kao i postavljanje zastave Kosova na svim zgradama opštine, uključujući i one koje su srpske. Takođe, planira se i mera uspostavljanja reciprociteta prema vozilima iz Srbije koja ulaze na Kosovo, odnosno ona će imati obavezu da postave probne tablice kada ulaze na Kosovo, kao što je to slučaj sa kosovskim vozilima kad ulaze u Srbiju.

Još jedna mera se odnosi na brendiranu robu koja se proizvodi u Srbiji. Priština takođe, prema pisanju medija sa Kosova, planira da više ne priznaje srpska dokumenta.

Koja bi od svih nabrojanih varijanti bila najgora po Srbe?

Politikolog Stefan Filipović kaže da bi, čak i da se sve ove mere sprovedu, u suštini sve podjednako pogodile i Srbe, i Albance.

„Postavljanje kosovskih zastava na srpske opštine koje su u kosovskom sistemu svakako ne bi nešto pogodile Srbe“, kaže Filipović.

Isti je slučaj, kaže on, i sa taksama na međunarodne proizvode koji se prave u Srbiji, što po rečima našeg sagovornika ne bi imalo uticaja na Srbe. Filipović dodaje da bi i mere sa tablicama pogodile više Albance sa juga Srbije koji dolaze u Prištinu i na Kosovo sa ovim tablicama nego Srbe.

„Što se tiče dinara, Komercijalna banka preko koje institucije države Srbije svojim radnicima isplaćuju plate zvanično je registrovana u sistemu Kosova. Inače, na jugu Srbi prime dinare i odmah kupe evre koje posle troše u albanskim radnjama kupujući njihovu robu… Dakle, sve ove mere isto pogađaju Albance i Kosovo u celini, kao što pogađaju i Srbe. Oni uništavaju sopstvenu mikroekonomiju“, objašnjava Filipović.

Ukoliko bi, međutim, došlo do toga da primene meru po kojoj bi zabranili isplatu srpskih plata i penzija na Kosovu, zbog čega bi Srbi sa Kosova morali da idu u centralnu Srbiju da ih podignu, to bi onda, kaže Filipović, bila istinska humanitarna represija prema građanima srpske nacionalnosti.

Ono što Filipovića iskreno plaši jeste činjenica da sve ove mere nisu, kako kaže, racionalne.

„Uveren sam da bi sve ovo moglo da se predupredi ako bi bili raspisani vanredni parlamentarni izbori na Kosovu“, zaključuje Filipović.

(Sputnjik)